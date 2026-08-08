Mandaue adunay 23 ka bag-ong traffic enforcers

Mopakatap og 23 ka bag-ong gi-hire nga traffic enforcer ang Traffic Enforcement and Management (TEAM) human nakatapos sa tulo ka adlaw nga rigid orientation ug training program.
Gipaabot nga makatabang sila aron mapalig-on ang pagpatuman sa trapiko ug magbarog nga lig-on batok sa korapsyon,
Ang bag-ong hugpong sa mga recruit nga gikuha ubos sa Job Order (JO) status pormal nga nakatapos sa ilang pagbansay niadtong Biyernes sa hapon pinaagi sa usa ka culmination ceremony.
Ang mga nalakip sa pagbansay gilangkuban sa 20 ka lalaki ug tulo ka babaye nga gipili aron matapakan ang kakuwang sa gidaghanon sa mga sakop sa buhatan sa trapiko.
Suma sa pangu sa TEAM nga si Hyll Retuya, ang pagkuha ug ang maayong pag-andam sa mga bag-ong recruit usa ka dako nga panginahanglan aron mapuno ang mga haw-ang sa ahensya nga nahimo tungod sa mga pagkataktak ug pagpahawa sa pipila ka kawani kaniadto.
"We really needed this backup because our personnel numbers have been consistently depleted," pasabot ni Retuya.
Taliwala sa mga pagsaway bahin sa dili maayong pamatasan sa pipila ka enforcer, gipatin-aw ni Retuya nga ang integridad, maayong pagpakig-uban, ug propesyonal nga disiplina maoy pinakaunang pahimangno sa mga bag-ong kawani sa ilang pagsulod pa lang sa serbisyo.
Gipatin-aw ni Retuya nga kining walay kompromiso nga paagi nagsubay sa direkta nga mando nga gitudlo sa kagamhanan sa dakbayan ubos sa pagdumala ni Mayor Thadeo Jovito "Jonkie" Ouano.
Iyang gipahimangnoan nga ang bisan kinsang traffic enforcer nga masakpan nga naghimo og illegal nga buhat samtang nagtrabaho tangtangon gyud dayon sa serbisyo. / ABC