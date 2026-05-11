Mandaue-Cebu traffic gipaabot nga mosamot tungod sa bridge rehab

Ang mga motorista nga magbiyahe tali sa Mandaue City ug Cebu City gilauman nga makasinati og mas grabeng trapiko sugod Mayo 12, 2026, human magsugod ang partial closure sa Subangdaku Bridge sa Mahiga Creek alang sa rehabilitation project.
Sumala ni Hyll Retuya, katunga lang sa tulay ang una nga sirad-an ilabina ang northbound lane duol sa Innodata, isip kabahin sa phase-by-phase nga rehabilitasyon nga nagtumong sa pagsulbad sa problema sa pagbaha sa maong lugar.
Niingon si Retuya nga nakapagawas na og traffic advisory ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) ug gipasidan-an ang mga motorista nga mosamot ang trapiko sa unang adlaw sa implementasyon.
“Asahan nato ang traffic kay first day sa partial closure,” matod ni Retuya.
Ubos sa kasabutan tali sa Cebu City Transportation Office (CTTO) ug Dakbayan sa Mandaue, ang mga sakyanan gikan sa Cebu City padulong sa Mandaue magpadayon og direktang agi sa tulay samtang ang gikan sa Mandaue padulong Cebu City i-reroute pinaagi sa mga alternatibong dalan. Sigon ni Retuya, ang mga motorista mahimong moagi sa Logarta Avenue, S.O. Albano Street duol sa Atlantic Hardware, Gatewalk sa Ayala Road, ug Panagdait.
Gipatin-aw sab niya nga ang Modern PUJ ug traditional jeepney ra ang tugotan nga moagi diretso padulong Cebu City tungod sa ilang fixed routes.
“Kasabot mi nga dili basta-basta ma-divert ang jeepney kay naa silay fixed routes, mao nga sila ra ang tugotan moagi direkta,” matod niya.
Ang ubang sakyanan sama sa motorcycle, taxi, V-hire, ug bus kinahanglan moagi sa alternatibong rota.
Gipasidan-an sab ni Retuya nga ang mga motorsiklo nga moagi sa restricted exit lane dakpon sa CCTO personnel nga naka-deploy sa lugar.
Magbutang sab og traffic enforcers ilawom sa Subangdaku flyover ug sa ubang access points aron maggiya sa mga motorista ug malikayan ang unauthorized passage.
Duha ka lane sa tulay ang magpabiling bukas, usa para sa mga sakyanan nga mosulod sa Mandaue gikan Cebu City, ug usa para sa limitado nga traffic flow.
Matod ni Retuya, ang Cebu City-bound traffic ang gihatagan og prayoridad kay mas kulang og diversion routes ang Cebu City kumpara sa Mandaue.
Ang rehabilitation project ubos sa Department of Public Works and Highways (DPWH) naglakip sa pag-elevate sa pipila ka bahin sa tulay aron masulbad ang kanunay nga pagbaha sa lugar.
Sumala ni Retuya, ang DPWH ug contractor nipasalig nga mahuman ang proyekto sa Nobiyembre 2026. / ABC