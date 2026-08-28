Mandaue CHO mipasidaan sa hulga sa tipdas taliwala sa ubos nga bakuna

Nagpasidaan ang Mandaue City Health Office batok sa posibleng pagdagsang sa kaso sa hilanat ug tipdas kun measles-rubella.
Kini human nga nius-os ang gidaghanon sa mga bata nga nabakunahan sa ilang Measles-Rubella Supplemental Immunization Activity (MR-SIA).
Sumala ni City Health Officer Dr. Debra Maria Catulong, niabot lang sa 37 porsiyento ang vaccination coverage sa siyudad base sa ilang master list nga may 21,849 ka kwalipikadong bata.
Mas ubos pa kini kon itandi sa target sa Department of Health (DOH) nga 30,836.
Mao kini ang kinagamyan nga nabakunahan sa Mandaue sulod sa daghang katuigan. Layo kaayo kini sa nangaging mga kampanya nga kanunay nga molapas sa 90 porsiyento ug sa 95 porsiyento nga gikinahanglan aron makab-ot ang herd immunity.
“Sa pagkakaron, mao kini ang pinakalisod nga tuig, ang labing lisod nga tuig alang kanamo,” matod ni Dr. Catulong.
Gitudlo sa mga opisyal nga ang sayop nga impormasyon gikan sa mga anti-vaccine group sa social media ang nag-unang hinungdan sa pagdumili sa mga ginikanan.
Mas gipili sa uban ang dili katuohang mga pahayag online kaysa sa tambag sa mga doktor ug nurse.
Gawas sa pagdumili, nakasinati sab og harassment ang mga health worker nga nag house-to-house.
Adunay mga tag-iya sa balay nga moatubang nga agresibo, manrangka sa pultahan, o mosinggit og pasidaan.
Sa ubang insidente, gipagawas pa sa mga residente ang ilang mga iro batok sa vaccination team.
Tungod sa peligro sa field, gisugdan sa City Health Office ang paghatag og pre-exposure rabies vaccine sa ilang mga health worker ug barangay health volunteers.
Bisan pa nga natapos na niadtong Agusto 21 ang opisyal nga duha ka semana nga kampanya sa DOH, gipadayon sa Mandaue ang lokal nga door-to-door deployment hangtod Septiyembre 4.
Uban na sa mga field team ang mga doktor sa mga dapit nga taas ang pagsupak aron personal nga makapasabot sa mga ginikanan.
Giklaro ni Dr. Catulong ang duha ka kasagarang sayop nga pagtuo sa mga ginikanan.
Una, ang supplemental immunization usa ka booster shot aron mapalambo ang immune response ug dili tungod kay walay epekto ang unang bakuna.
Ikaduha, ang porma nga gipapirmahan usa ka opisyal nga assessment record sa medical history sa bata ug dili waiver sa liability.
Pormal ang parental authorization sa immunization tungod kay ang mga menor de edad dili pwedeng mohatag og pormal nga pagtugot sa medical procedures ubos sa balaod sa nasod.
Ang measles ug rubella mga airborne viral infection nga mahimong mosangpot sa pneumonia, encephalitis, permanenteng disability, o kamatayon. / ABC