Mandaue City 80% na nga andam sa ASEAN

Otsenta porsiyento nang andam ang Dakbayan sa Mandaue alang sa umaabot nga ASEAN Summit, dungan sa pagpaspas sa paghuman sa katapusang mga pagpangandam, lakip na ang pagpanglimpyo sa dalan, operasyon sa social welfare, ug mga proyekto sa pagpanindot diha sa mga nag-unang rota.
Matod ni City Admionistrator Atty. Gonzalo Malig-on, ang siyudad anaa na sa yugto sa finishing touches sa mga pagpangandam niini, ilabi na sa mga rota nga gitagana alang sa mga delegado.
Sumala ni Malig-on, gitaho ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga nahuman na sa Mandaue ang dul-an sa 80 porsiyento sa mga trabaho nga gikinahanglan alang sa partisipasyon sa siyudad sa mga kalihukan nga may kalabutan sa ASEAN.
Dugang niya nga ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) nakig-alayon na sa social welfare office sa siyudad aron matubag ang presensya sa mga street dwellers nga maagian sa mga rota, nga iyang gihulagway nga usa sa mga hagit sa pagpangandam.
Gawas sa mga paningkamot sa pagpanglimpyo, giingon ni Malig-on nga ang mga beautification project o pagpanindot gihimo usab sa nagkalain-laing bahin sa Mandaue, ilabi na sa Ouano Avenue, usa sa mga nag-unang dalan sa siyudad.
Giangkon niya nga dili tanang trabaho mahuman dayon, apan gipaniguro niya nga ang kagamhanan sa dakbayan adunay nagpadayon nga mga proyekto aron mapalambo ang dagway sa lugar sa dili pa ang maong internasyonal nga kalihukan.
Ang kagamhanan sa siyudad nagpadayon sa pagpaspas sa ilang mga pagpangandam tungod sa tinguha nga maseguro nga ang Mandaue andam na nga mo-host ug mo-welcome sa mga delegado sa ASEAN sa umaabot nga mga semana. / ABC