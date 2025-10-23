Superbalita Cebu

Mandaue City Central School i-demolish

Mandaue City Central School i-demolish
CEBU. Engr. Crystal C. Comon, head of the Office of the Building Official.Photo by April Blanche Cabanog
Published on

Sirad-an ug ipa-demolish sa Kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue ang Mandaue City Central School human gideklarar sa mga engineer nga dili na kini luwas human sa sunod-sunod nga mga inspeksyon tungod sa niigo nga mga linog.

Matod ni Engr. Crystal C. Comon, hepe sa Office of the Building Official (OBO), kadaghanan sa mga tunghaan ang luwas ug lig-on pa ang estruktura, apan pipila ang naguba.

Gikompirmar ni City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on nga duha lang ka eskwelahan ang dunay dakong problema: ang Mandaue City Central School ug ang Looc Elementary School.

Gipasalamatan ni Mayor Thadeo Jovito ‘Jonkie’ Ouano ang mga pribadong grupo nga boluntaryong nitanyag og tabang, tungod kay limitado ang budget sa siyudad, labi na sa Special Education Fund (SEF), alang sa pagpa-ayo ug pagpa-demolish. / ABC

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph