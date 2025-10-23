Mandaue City Central School i-demolish

Sirad-an ug ipa-demolish sa Kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue ang Mandaue City Central School human gideklarar sa mga engineer nga dili na kini luwas human sa sunod-sunod nga mga inspeksyon tungod sa niigo nga mga linog.
Matod ni Engr. Crystal C. Comon, hepe sa Office of the Building Official (OBO), kadaghanan sa mga tunghaan ang luwas ug lig-on pa ang estruktura, apan pipila ang naguba.
Gikompirmar ni City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on nga duha lang ka eskwelahan ang dunay dakong problema: ang Mandaue City Central School ug ang Looc Elementary School.
Gipasalamatan ni Mayor Thadeo Jovito ‘Jonkie’ Ouano ang mga pribadong grupo nga boluntaryong nitanyag og tabang, tungod kay limitado ang budget sa siyudad, labi na sa Special Education Fund (SEF), alang sa pagpa-ayo ug pagpa-demolish. / ABC