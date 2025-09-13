Mandaue City govt. naglaraw nga motukod og kaugalingo’ng terminal

Nagtinguha ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue sa pagtukod og kaugalingon nga terminal.
Gilauman nga mahuman kini sulod sa duha ngadto sa tulo ka tuig.
Suma ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano nga mag-agi sa konseho ang plano una maaprobahan.
Gipasabot sa mayor ang kamahinungdanon sa pagseguro nga di maapektuhan ang dagan sa trapiko sa higayon nga madayon ang proyekto.
“I am okay with this, it’s totally okay as long as it passes through our traffic board for their traffic impact assessment, where they will pass, where they will exit and making sure our traffic there will not be affected,” dugang niya.
Gibutyag usab ni Mayor Ouano nga ang mga developers nagtinguha nga mangayo og tabang gikan kang Gobernador Pam Baricuatro bahin sa proyekto.
Gawas sa terminal, dunay laing development nga giplano usab duol sa Ayala sa Gateway, Subangdaku.
Ang proyekto maglakip og diversion road gikan sa Macro nga mohatag og dugang nga agianan.
“I haven’t seen it myself but that’s what they said. It’s private, but the public will also be allowed to pass through. That’s what they will present as far as I’ve heard, but since I haven’t seen it, I can’t really specify,” pagpasabot sa mayor.
Matod ni Ouano, kini nga mga proyekto kabahin sa mas lapad nga development plan alang sa Mandaue Central District.
Iyang gipaambit usab nga sa Oktubre 28, 2025, 30 ka tindahan ug restawran ang ablihan sa siyudad, nga dungan sa pagpasiga sa mga dekorasyon sa Pasko.