Mandaue City Hall balik na sa 5-day workweek

Gibalik na sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang regular nga lima ka adlaw nga trabaho sa matag semana ug gitapos na ang skeletal workforce arrangement niini sugod niadtong Mayo 17, 2026.
Giundang ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ang upat ka adlaw nga workweek policy aron makahatag og mas hamugaway ug daling maabot nga serbisyo publiko alang sa mga residente.
Matod ni Ouano, mobalik na sa normal nga operasyon ang mga opisina sa City Hall.
Base sa feedback gikan sa publiko, mas epektibo ang lima ka adlaw nga eskedyul para sa mga residente nga nag-asikaso og mga dokumento ug nakigtransaksiyon sa kagamhanan sa dakbayan.
Gisaysay sa mayor nga nidesisyon ang lokal nga kagamhanan nga biyaan ang compressed workweek human nagsugod na sa pag-stabilize o pagka-kalmado ang presyo sa lana.
Tungod niini, nahuwasan ang kabalaka nga maoy nagtukmod sa dakbayan kaniadto sa pagpatuman og mga cost-saving measures.
Dugang niya, nakita sa mga residente nga dili praktikal ang upat ka adlaw nga trabaho alang sa mga mobisita sa mga opisina sa gobiyerno sa weekdays.
Bisan pa man sa pagbalik sa normal nga operasyon, gipasalig ni Ouano nga ipadayon gihapon sa kagamhanan sa dakbayan ang mga inisyatiba sa pagdaginot sa enerhiya aron mamenosan ang operational costs.
Lakip sa mga lagda nga pabilin nga gipatuman mao ang pagpamenos sa konsumo sa gasolina sa mga sakyanan sa gobiyerno ug ang estrikto nga pag-monitor sa paggamit sa kuryente sulod sa mga opisina sa City Hall. Gimanduan usab ang mga empleyado nga pawngon ang mga suga ug air-conditioning units kon wala’y tawo ang opisina.
Gipadayag ni Ouano nga nangayo na siya og datos gikan sa City Administrator’s Office aron ikumparar ang nadaginot sa upat ka adlaw nga trabaho batok sa gipabalik nga lima ka adlaw nga eskedyul.
Matod ni City Administrator Gonzalo “Sally” Malig-on Jr., gihiusa na sa iyang opisina ang mga report gikan sa mga department head aron sayron ang deperensya sa operational expenses .
Giklaro ni Malig-on nga unsa man ang kantidad nga nadaginot, dako man o gamay gipalabi sa kagamhanan sa dakbayan ang walay hunong nga serbisyo publiko kaysa sa pagdaginot sa pundo.
Unang gipatuman sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang upat ka adlaw nga workweek niadtong Abril 17, 2026, taliwala sa sige’g saka sa presyo sa lana gumikan sa tensiyon sa Middle East.
Ubos sa maong kausaban, gihimo sa dakbayan ang adlaw nga Miyerkules o Biyernes partikular na ang mga Biyernes isip work-from-home days para sa mga empleyado aron makadaginot sa gasolina ug enerhiya.
Gisagop usab sa ubang mga local government units (LGUs) sa nasod ang susamang lakang agi’g tubag sa misaka nga presyo sa lana ug operational expenses kaniadto.
Matod sa mga opisyal sa Mandaue, ang pagpabalik sa regular nga workweek nagpakita sa baruganan sa administrasyon nga hatagan og prayoridad ang daling maabot nga serbisyo sa gobiyerno ug ang pagmintinar sa tibuok nga operasyon. / ABC