Mandaue City Jail dunay ‘special visitation’

Nagtanyag ang Mandaue City Jail (MCJ) male dor­mitoryo og pahibawo nga ilang tugotan ang “special visitations,” lakip na ang conjugal visits alang sa mga persons deprived of liberty (PDLs) sa pagsaulog sa Pasko ug Bag-ong Tuig uban sa ilang mga pamilya.

Si Supt. Si Jonathan Baltar, MCJ male dormitory warden, niingon nga Biyernes, Disyem­bre 22, 2023, ilang bahinon ang mga piniriso ngadto sa upat ka quadrant aron mahatagan sila og patas nga panahon sa paggugol sa holiday uban sa ilang mga minahal sa kinabuhi.

Hangtod sa Disyembre, ang MCJ male dormitory nagsilbi sa mga 1,469 ka mga person deprieved of liberty (PDL).

Ang regular nga iskedyul sa pagbisita sa bilanggoan mao ang Martes hangtod Biyernes gikan sa ala 1:00 sa hapon hangtod sa alas 4:00 sa hapon.

Matod ni Baltar nga ang mga espisyal nga pagbisita alang sa Pasko mahitabo sa Disyembre 24 ug 25 ug sa Disyembre 31 ug Enero 1 alang sa Bag-ong Tuig, tanan gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabii.

Ang matag quadrant adu­nay tunga sa adlaw o lima ka oras matag usa alang sa mga pagbisita.

“So the first quadrant will take over the visiting area in the morning of Dec. 24 from 7 a.m. to 12 noon, while the third quadrant in the afternoon from 1 p.m. to 6 p.m. Similarly, the second quadrant will take over the visiting area the morning of Dec. 25 and the fourth in the afternoon. Then, they (quadrants) will swap schedules by the New Year,” matod ni Baltar.

Sukwahi sa naandan nga mga adlaw sa pagbisita, si Baltar miingon nga dili sila adunay mga inspeksyon sa pagkaon sa mga espisyal nga pagbisita kon kinahanglan nga ibutang kini sa mga bisita sa transparent nga mga sudlanan sa pagkaon. Hangtod lang sa pito ka sudlanan sa pagkaon ang gitugotan.

Dugang pa niya nga nag-andam usab sila og unom ka mga lawak alang sa mga magtiayon nga gamiton alang sa pagduaw sa kapikas. Ang matag usa makagamit sa lawak sulod sa labing menos 30 minutos.

Ang conjugal nga pagbisita usa ka naka-iskedyul nga panahon diin ang usa ka piniriso sa prisuhan adunay higayon nga mogugol ug pipila ka minuto, oras, o adlaw nga pribado sa usa ka bisita.

Sa laing bahin, alang sa mga PDL kansang pamilya layo o walay panahon sa pagbisi­ta kanila sa pisikal, si Baltar mii­ngon nga mopahigayon sila og “E-dalaw” aron sila ma­kakonektar sa ilang mga minahal sa kinabuhi.

Matod ni Baltar nga ang E-dalaw first come, first serve. Ang mga piniriso nga nagpareserba sa ingon kinahanglan nga kontakon una ang ilang mga minahal ug ipahibalo kanila ang ilang gigahin nga iskedyul kon kanus-a sila mag-online.

Atol sa E-dalaw, ang piniriso mahimo’ng makig-video call sa ilang mga pamilya sud sa 3 ngadto sa 5 ka minutos uban sa pagdumala sa mga jail personnel.

Kon sila makasugat og pro­blema sa internet signal, nag-­andam mi og napulo ka cell phone nga adunay load nga ilang gamiton imbes nga video call, dugang niya.