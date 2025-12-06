Mandaue City mo-monitor sa mga kalihukan sa holidays

Gipahinumdoman sa Business Permit and Licensing Office (BPLO) ang mga tag-iya og negusyo sa Dakbayan sa Mandaue nga tumanon ang gikinahanglang mga permit ug mga giya sa kaluwasan samtang nagkaduol ang panahon sa Pasko.
Gipaabot nga mosaka ang gidaghanon sa mga event, mga party ug taas nga kalihukan sa negusyo.
Si Attorney August Lizer Malate, pangulo sa BPLO nitumbok nga ang mga establisemento, ilabi na ang mga bar, mga entertainment hub, ug mga negusyo sa kalingawan, kinahanglan mokuha og espesyal nga permiso kon sila magplano nga magpahigayon og mga kalihukan nga lapas sa ilang regular nga operational area.
Iyang gipasabot nga ang kaluwasan ug seguridad sa mga kustomer kinahanglan maoy prayoridad sa tanang panahon.
Dugang niya, ang pagmintinar sa kahusay panahon sa holiday season nagkinahanglan og kooperasyon gikan sa mga business operator.
Gihisgotan usab ni Malate ang posibilidad nga si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano magporma og monitoring team aron maduma ang mga kalihukan sa komersyo nga may kalabotan sa holiday.
Lakip na kadtong mga lugar nga daghang tawo ug mga negusyo nga gidudahang nag-operate nga wa’y permit.
Kini nga mga operasyon, mahimong maglakip sa hiniusang inspeksyon ug surveillance, ilabi na kay ang pagbaligya ug paggamit sa mga pabuto lagmit mosaka sa panahon sa Pasko.
Apan, giklaro sa BPLO nga ang pag-monitor sa mga negusyo sa pabuto ubos sa hurisdiksyon sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office (MCDRRMO).
Nipasidaan si Malate nga ang bisan unsang kalapasan nga mahimo sa mga establisemento duna gyuy tugbang silot.
Gipasabot ni Malate nga kadto lang mga negusyo nga nag-operate lapas sa ilang naandan nga premises ang gikinahanglan nga mokuha og special permit.
Ang mga establisemento nga nag-operate sulod sa ilang kaugalingong lugar dili na kinahanglan mokuha og dugang permit.
Giila usab niya nga ang ubang mga negusyante mahimong magtinguha nga lugwayan ang mga oras sa operasyon panahon sa pagdagsa sa mga mamalitay sa Pasko. / ABC