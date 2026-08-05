Mandaue City mopalit og dugang submersible pumps alang sa baha

Mamalit ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue og dugang mga mobile submersible pump ug mangayo usab sila og mga gamit sa pagkalot gikan sa nasudnong kagamhanan human sa ilang gihimong inspeksyon sa mga dapit nga gibaha, lakip na ang Guizo Elementary School.
Sa usa ka interview sa media niadtong Miyerkules, Agusto 5, 2026, si City Administrator Gonzalo “Sally” Malig-on Jr. niingon nga si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nakahukom nga mopalit og dugang unom hangtod walo ka mobile submersible pumps human niya tan-awa ang kahimtang sa baha sa maong tunghaan.
Gipasabot ni Malig-on nga ang siyudad aduna nay pipila ka mobile submersible pump units, apan nakatag kini sa nagkalainlaing mga buhatan.
Gidugang niya nga ang mga dugang nga bomba itagana ug ibutang nang daan sa mga importanteng dapit, ilabina sa mga tunghaan, aron mas paspas ang pagresponde kon magbaha ug dili na kinahanglang magsigeng hakot sa mga kagamitan.
“The decision of the mayor is to add six to eight more so we can cluster them in the northern barangays and west…We just have to manage. One of those management is to ensure faster drainage by using all this equipment,” matod ni Malig-on.
Gilauman nga moabot ang maong mga dugang gamit sa mga buwan sa Oktubre 2026.
Una niini, gipahibalo ni Malig-on nga ang siyudad nagsugod na sa pagpalit og duha ka vacuum trucks ug mobile sewage suction trucks aron makatabang sa pagsulbad sa baha ug problema sa drainage, bisan sa wala pa ang uwahing mga pagbaha sa Mandaue.
Matod ni Malig-on, ang mga mobile sewage suction truck moabot sulod sa usa hangtod duha ka semana, samtang ang vacuum trucks pwedeng moabot sulod sa usa ka buwan.
“Before the episode of flooding, the City had actually already purchased two vacuum trucks and two mobile suction trucks... This will be a big help because the trucks can vacuum water. The other suction unit does not have a container for the water, but it is a truck designed to extract water,” gipasabot ni Malig-on.
Ang duha ka set sa mobile suction trucks ibutang sa City Engineering Office, samtang ang duha ka vacuum trucks ipadala sa City Disaster Risk Reduction and Management Office.
Nangayo sab og tabang ang siyudad sa Department of Public Works and Highways (DPWH) aron uslan ang ilang mga gamit sa pag-dredge para limpyuhan ang Tipolo-Mantuyong Creek nga giila sab sa mga hinungdan sa pagbaha sa Guizo Elementary School.
Ang tubig sa Tipolo-Mantuyong Creek moagi sa mga Barangay sa Tipolo, Mantuyong, ug Guizo sa Mandaue City.
Matod ni Malig-on, mas maayong mohuwam na lang kay ang pagpalit og long-arm backhoe nagkinahanglan man og dako nga pundo.
Nakahimo na og suwat ang dakbayan ug napadala na kini sa DPWH niadtong Miyerkules.
Nagtutok ang siyudad sa pagdumala sa baha pinaagi sa paggamit og dugang kagamitan ug padayong pag-ayo sa mga drainage ug paglimpyo sa mga sapa, lakip na ang mga proyekto sa A.S. Fortuna Street.
Nasayran nga pipila ka mga dapit sa Mandaue City ang mabahaan sa higayon nga adunay bunok sa uwan. /