Mandaue City moumol og grupo sa anti-corruption

Nagtinguha si Konsehal Carlo Fortuna nga maghimo og anti-corruption body sa Mandaue City aron masegurong walay kurapsiyon ang mga proyekto sa gobiyerno ug ang pagpamalit niini.
Plano ni Konsehal Fortuna nga ipresentar ang sugyot atol sa sesyon sa Konseho sa Siyudad unya sa Lunes, Septiyembre 29, 2025. Iyang gipasabot nga kinahanglan palig-unon ang mga lokal nga lakang batok sa korapsiyon.
Gipatin-aw sa konsehal nga bisan og naa na ang mga ahensiya sama sa Commission on Audit (COA) ug mga internal auditor, nagpadayon gihapon ang mga isyu sa korapsiyon.
Gisugyot niya ang pagtukod og sistema sulod sa local government units nga susama sa Ombudsman aron pagbantay sa mga proyekto ug procurement.
“Ultimately, our objective is to make sure that public funds are not wasted and the interest of the public is protected,” matod ni Fortuna.
Gituki niya ang nangaging mga kaso nga gipasaka sa Sandiganbayan ug sa Ombudsman, lakip na ang bag-ong kontrobersiya sa pag-deliver sa duha ka second-hand truck ngadto sa siyudad nga matod niya nakamugna og alkansi sa gobiyerno.
“This is in response to the people’s anger over graft and corruption that has persisted for many years,” matod niya. / ABC