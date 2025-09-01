Mandaue City nangayo’g dugang pundo sa flood control projects

Magpatabang sa nasudnong kagamhanan ang Dakbayan sa Mandaue aron buboan og dugang pundo alang sa flood control projects human sa pagkahugno sa usa ka dike didto sa Barangay Paknaan niadtong nakalabayng semana.
Ang maong istruktura, nga kabahin sa P46 milyones nga proyekto, nahugno tungod sa pagtapok sa dakong bul-og sa tubig sa luyo sa mga PVC sheet piles ug sa kakulang sa saktong drainage.
Ang insidente nahitabo niadtong Agusto 26, 2025.
Si Mandaue City Councilor Carlo Fortuna, ni inspeksyon sa dapit kauban si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, nagkanayon nga ang pagkahugno sa istruktura nagpakita sa mga kritikal nga problema.
Dugang ni Fortuna, laing bahin sa dike ang anaa usab sa peligro, kini naliso na ug hapit na usab mahugno.
Ang dakbayan nakigkita na sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Gikompirma sa DPWH nga ang pundo gikan sa budget sa 2019 anaa ug magamit aron ipaayo.
Matod ni Fortuna, ang city engineer’s office maoy mo-monitor sa proyekto.
Usa sa mga dagkong problema mao ang kamabaw sa sapa nga maoy hinungdan sa pag-awas ug pagbaha sa maong dapit niadtong Agosto 15, nga usa ka bahin sa dike ang nahugno.
Matod niya, ang mas lig-ong istruktura, nga gitawag og “level two” nga dike, tukoron sab sa ubang dapit.
Apan ang nahugno nga bahin sa Paknaan gikinahanglan kini og dakong pundo aron mapaayo.
“Unfortunately, there was no budget.It is going to cost a lot,” matod ni Fortuna.
Usa ka resolusyon ang gipasar sa konseho nga naghangyo sa Office of the President, sa DPWH, ug sa Kongreso alang sa dugang pundo para sa mas lig-on nga dike.
Matod usab ni Fortuna, gikinahanglan ang pag-dredge aron mas molawom ang suba.
Gitataw ni Fortuna nga ubang mga lugar nga bahaon gisusi na usab. / ABC