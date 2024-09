Mandaue City top 2 sa Nat’l Fiscal Awards

Ang 75 porsiyento sa kinatibuk-ang kita sa Mandaue City, nga mikabat sa P3.3 bilyunes sa tuig 2022 ang nahimo sa lokal, nga adunay P1.1 bilyon, o 30 porsiyento, gikan sa national tax allotment (NTA).

Kini nga pag-uswag ngadto sa fiscal independence nakuha sa siyudad sa ikaduhang puwesto sa “Year-on-Year Growth in Locally Sourced Income” nga kategorya alang sa Fiscal Year 2022 sa Bureau of Local Government Finance’s (BLGF) National Awarding Ceremony, base sa opisyal nga pahibawo nga nadawat sa siyudad niadtong Huwebes, Sept. 12, 2024.

Niingon si City Treasurer Regal Oliva sa mga tigbalita niadtong Huwebes, Septiyembre 12 nga nagpaila sa nagkadako nga financial autonomy sa siyudad.

“We are no longer dependent on the National Government for funding. Mandaue has moved into an independent city when it comes to tax collection,” matod ni Oliva.

IMPRASTRAKTURA

Ang P1.1 bilyon nga NTA sa 2022 gigamit alang sa mahinungdanong mga inisyatibo nga ang 20 porsiyento sa pundo gitumong ngadto sa mga proyekto sa imprastraktura ug ang uban gigahin sa pagdumala sa risgo sa katalagman ug uban pang importanteng serbisyo.

Wala pa gibutyag sa BLGF ang ubang mga top-performing nga mga siyudad.

Sumala pa ni Oliva ang kalampusan sa siyudad gumikan sa hiniusang paningkamot sa nag-unang mga buhatan sa lokal nga gobyerno sama sa City Assessor’s Office ug sa Business Permit and Licensing Office, nga epektibong nagdumala sa assessment ug pagkolekta sa mga buhis sa property ug mga business permit.

Ang ubang mga importanteng departamento apil ang market administration, city health services ug public utilities, nagdula usab ug importanteng papel sa pagpausbaw sa kita, matod ni Oliva.

“We are in excellent fiscal health and our revenue collection is both well-allocated and properly utilized,” dugang ni Oliva

ESTRAHIYA

Siya midugang nga ang mga polisiya nga mahigalaon sa negosyo sa siyudad lakip ang mas gipasayon nga proseso sa pagbayad sa buhis ug mga online platform, nakatampo sa iyang mauswagong ekonomiya.

“The more development Mandaue is experiencing, the more taxes we gain from it, and if more taxes we gain, it means the more employment and economic activities happen in Mandaue City,” dason ni Oliva.

Si Oliva nidugang nga ang financial strategy sa Mandaue City, bisan pa nga usa sa pinakagamay nga siyudad sa bahin sa yuta, nakaposisyon niini isip lider sa local revenue collection.

Siya midugang nga kini ang unang higayon nga ang siyudad nakadawat niini nga pag-ila, tungod kay ang BLGF mipaila sa award sa unang higayon.

Samtang, si suspended Mandaue City Mayor Jonas Cortes niingon nga ang maong pasidungog nagpakita lang sa pasalig sa siyudad sa malungtarong pagtubo ug responsable nga pagdumala.

“It’s a testament to the hard work of every individual in our administration and the trust of our people. We are not just building a better today — we are laying the foundation for an even stronger tomorrow,” matod ni Cortes. / CAV