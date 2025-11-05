Mandaue gipaubos sa state of calamity

Gikatakdang ipaubos sa state of calamity ang Dakbayan sa Mandaue karong adlawa, Nobiyembre 6, 2025, aron tugotan ang lokal nga kagamhanan sa paggamit sa quick response fund sa pagpamalit sa gikinahanglang mga suplay alang sa mga biktima sa bagyo.
Matod ni Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano, hatagan og pinansyal nga ayuda ang mga apektadong pamilya: P10,000 alang niadtong ang balay hingpit nga naguba, ug P5,000 alang niadtong mga balay nga dunay parsyal nga kadaot.
Gitaho sa mayor nga moabot sa 3,000 ngadto sa 4,000 ka mga balay ang naguba tungod sa Bagyong Tino.
Mga debris gikan sa kabalayan ug bisan mga modern jeepney ang nakit-an nga naglutaw sa Barangay Tingub, Dakbayan sa Mandaue, usa sa mga lugar nga grabeng naigo sa bagyo.
Kagahapong adlawa, nagsugod na pagbalik ang evacuees sa ilang panimalay aron susihon ang kadaot human nagsugod na paghubas ang tubig-baha. Sumala sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO), labing minos 153 ka balay ang partially damaged samtang 182 ang totally damaged.
Atol niining pagsuwat, aduna pay evacuees nga nagpabilin sa Tingub Elementary School ug Tingub National High School. / ABC