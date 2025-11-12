Mandaue gitabangan sa 2 ka pribadong grupo sa clearing ops.

Nagpadayon ang paglambo sa mga clearing operations o pagpanglimpyo sa Siyudad sa Mandaue kay nahawanan na ang mga dagkong dalan ug ang mga grupo nagtutok na karon sa mga sudlunon nga bahin nga naapektuhan sa bag-o lang nga pagbaha, matod ni City Administrator Gonzalo “Sally” Malig-on.
Sumala ni Malig-on, duha ra ka clearing teams gikan sa City Engineering Office ug Department of General Services (DGS) ang unang gipakatap sa siyudad sulod sa unang duha ka adlaw sa operasyon.
Apan, adunay duha ka pribadong grupo nga niboluntaryo sa pagtabang nga naghimo sa kinatibuk-an nga upat ka mga grupo.
Matod niya nga nahuman na sa mga grupo ang paglimpyo sa mga dagkong dalan ug nagtrabaho na karon sa mga sulod nga dapit.
Apan, ang kagamay sa mga dalan ug ang mga propyedad nga may koral naghatag og hagit sa pagsulod sa heavy equipment.
Sigon ni Malig-on nga nakadawat sila og mga reklamo gikan sa mga residente sa Barangay Umapad ug Paknaan nga nag-aghat kang Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano sa pagbisita sa maong mga dapit.
“Mayor Ouano went to Umapad after residents raised concerns. We made sure to prioritize accessibility, especially along UN Avenue and A.C. Cortes Avenue going to Uratex, which we were able to clear in just two days,” asoy niya.
Iyang giangkon nga ang inisyal nga paglimpyo sa UN Avenue gihimo dayon aron maagian dayon ang dalan, hinungdan nga may nahibilin pa nga mga tinumpag daplin sa dalan.
Gihisgutan sab ni Malig-on nga usa ka taas nga backhoe ang gipakatap sa may Tingub bridge aron limpyohan ang mga tinumpag sa suba apan gibawi kini sa ulahi tungod kay dili na kini makaabot sa lawom nga bahin sa suba.
Ang ekipo ibalhin sa Canduman Bridge aron ipadayon ang operasyon.
Dugang pa niya, nagpadayon gihapon ang cash-for-work program sa siyudad aron matabangan ang mga residente nga makabawi gikan sa kadaot sa kalamidad.
Ang administrator sa siyudad nagpadayag og pasalamat sa mga pribadong grupo nga niapil sa mga paningkamot sa paglimpyo, nag-ingon nga ang ilang mga pay loader ug dump trucks nakahatag og dako nga tabang aron mas mapadali ang tubag sa siyudad. / ABC