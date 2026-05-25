Mandaue gustong moabang og firefighting drone

Usa ka firefighting drone nga makadala og mga fire hose hangtod sa 100 ka metros ang gitas-on ang mamahimong kabahin na sa mga kagamitan sa disaster response sa Dakbayan sa Mandaue, samtang ang mga opisyal sa siyudad nangita og bag-ong mga pamaagi sa pagtubag sa mga sunog sa tag-as nga edipisyo.
Nasaksihan ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ang usa ka demonstrasyon gikan sa usa ka kompanya sa Taiwan niadtong Lunes, Mayo 25, 2026, samtang ang siyudad nangita og mga kagamitan nga makasulbad sa mga sunog nga dili na maabot sa mga ladder truck.
Matod ni Ouano, ang Kagamhanan sa Siyudad nagplano nga moabang una og usa ka yunit sulod sa usa ka tuig aron masuta kon epektibo ba kini nga makatabang sa mga operasyon sa pagpasiugda batok sa sunog niining highly urbanized nga siyudad.
Ang North Reclamation Area maoy gihimo nga dapit alang sa demonstrasyon sa drone aron tugotan ang mga opisyal sa pagsuta sa aktuwal nga kapabilidad niini.