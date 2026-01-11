Mandaue istrikto nga mipatuman sa waste segregation

Nanawagan si Mandaue City Mayor Jonkie Ouano sa mga lumulupyo nga mosubay sa nga husto nga waste segregation samtang ang dakbayan nipatuman sa emergency measures human sa nahitabo sa Binaliw landfill, nga nakaapekto sa garbage disposal operations sa tibuok Metro Cebu.
Sumala ni Ouano, mahinungdanon ang husto nga segregation tungod kay nagsugod na ang Dakbayan sa Mandaue sa pagpadagan sa temporaryong garbage transfer station sa Barangay Umapad niadtong Enero 10, aron mapadayon ang koleksyon sa basura samtang dili pa maablihan ang landfill.
Ang mga biodegradable nga basura ipalihok ngadto sa Mandaue Green Learning Park alang sa composting, samtang ang mga mare-recycle nga materyales ipadala ngadto sa materials recovery facility sa siyudad sa Consolacion.
Nagpasidaan si Ouano nga ang wa ma-segregate nga basura mahimong makalangay sa temporaryong sistema, ug iyang gipasiugda nga ang kooperasyon sa matag panimalay maoy yawe aron malikayan ang sanitation problem.
Gipatuman usab sa dakbayan ang usa ka cluster-based nga iskedyul sa paglabay sa basura gikan Lunes hangtod Sabado sa transfer station, diin ang mga trak sa basura sa matag barangay gihatagan og oras sa pagdiskarga sa ilang kolektang basura. / EHP