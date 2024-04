Mandaue labing taas og inflation rate sa HUCs

Ang Dakbayan sa Mandaue nakatala sa kinatas-ang pagsaka sa inflation rate niadtong Marso 2024 nga naa sa 7.5 porsiyento itandi sa mga highly urbanized cities (HUCs) ug probinsiya sa Central Visayas, sumala sa Philippine Statistics Authority (PSA 7) niadtong Biyernes.

Sa press conference sa March 2024 Inflation sa Central Visayas niadtong Abril 12, 2024, si PSA 7 Director Ariel Florendo niingon nga ang Marso 2024 nga inflation rate sa Mandaue City mas taas kaysa rate nga natala niadtong Pebrero nga 6.7 porsiyento.

Ang Marso 2024 nga inflation rate sa Mandaue mas taas sab sa miaging tuig sa samang buwan nga 3.1 porsiyento lang.

“The major contributor to Mandaue City is again Food & Non-Alcoholic Beverages, and Transport, and last is the Personal Care and Miscellaneous, Goods and Services. So mao ni ang driving force kon ngano’ng mas taas kumpara sa uban,” matod ni Florendo.

Ang inflation rate madeterminar diin ang kinatibuk-ang lebel sa presyo sa mga palaliton ug serbisyo nagkataas, sumala ni Florendo.

Katumbas usab ini ang pagkunhod sa purchasing power sa peso, kun pagminos sa gahom sa kwarta sa iyang mapalit sa usa ka panahon, dugang niya.

Ang lalawigan sa Sugbo, sa laing bahin, nakatala og pinakaubos nga pagsaka sa inflation rate sa HUCs ug mga probinsiya sa Central Visayas nga 0.3 porsiyento sa Marso 2024.

Apan, ang Marso 2024 nga inflation rate sa lalawigan sa Sugbo mas taas kay sa Pebrero 2024 nga -0.2 porsiyento lang.

Dugang pa, ang kasamtangang inflation rate mas ubos sa natala sa Marso 2023 nga 8.1 porsyento.

Si Florendo niingon nga ang Mandaue City ug ang Lalawigan sa Sugbo nalakip sa lima ka HUCs ug probinsiya sa Central Visayas nga mas paspas ang tinuig-tuig nga pagsaka sa ilang inflation rate sa Marso 2024 gikan sa miaging buwan.

Nisaka ang inflation rate sa dakbayan sa Sugbo sa 4.7 por­syento alang sa Marso 2024, kon itandi sa 4.5 porsyento lamang sa Pebrero 2024. Samang kaso sab kini sa Dakbayan sa La­pu-Lapu nga nitala og 5.6 por­syento nga pagtaas sa Marso 2024 nga inflation rate kay sa 4.5 porsyento sa Pebrero 2024.

Matod ni Florendo nga nag-unang nakatampo sa dakbayan sa La­pu-Lapu mao ang Food & Non-­Al­coholic Beverages; Balay, Tubig, Elektrisidad, Gas, ug Ubang Fuels; ug Mga Serbisyo sa Res­tau­rant ug Akomodasyon. / EHP