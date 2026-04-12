Mandaue, Lapu-Lapu, Cebu City giila nga safest cities sa nasud

Tulo ka dagkong siyudad sa Sugbo ang nalakip sa listahan sa labing luwas nga mga dapit nga bisitahan sa Pilipinas sa 2026, suma sa pinakabag-o nga report sa World Travel Index (WTI).
Ang Dakbayan sa Mandaue ang nag-una sa grupo, diin nakuha niini ang ika-14 nga dapit o 67.85 porsyento sa tibuok nasod, gisundan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa ika-17 nga dapit o 62.45 porsyento, ug ang Dakbayan sa Sugbo sa ika-26 nga dapit, 53.15 porsyento.
Ang maong mga siyudad nalakip sa ranggo nga “Safest Cities to Visit in 2026 – Philippines.”
Sa tibuok kalibutan nga ranggo, ang tulo ka siyudad nakuha ang ika-1,899, ika-2,201, ug ika-2,559 nga dapit.
Matod sa WTI, ang mga siyudad nga adunay mas taas nga ranggo ug puntos nagpakita og mas maayong kahimtang sa seguridad, hinungdan nga mas madanihon kini sa mga lokal ug langyaw nga turista.
“This ranking shows which cities offer the best conditions for safety during travel. The better the ranking and the higher the score, the safer the city is. Conversely, the lower the ranking and score, the less safe the city may be,” matod sa WTI.
Ang maong listahan, base sa datos niadtong Abril 2026, naghatag og gibug-aton sa mga destinasyon nga naghatag og paborableng seguridad alang sa mga biyahero, base sa mga hinungdan sama sa gidaghanon sa krimen, seguridad sa publiko, imprastraktura, ug kinatibuk-ang kasinatian sa mga bisita.
Ang Top 10 sa Pilipinas:
Dumaguete City (82.28%)
Davao City (79.22%)
Balanga City, Bataan (76.71%)
Bulacan (75.40%)
Baguio (75.33%)
Puerto Princesa (74.84%)
Lucena (74.78%)
Naga (73.58%)
Makati (71.07%)
Las Piñas (70.03%)
Ang ubang mga siyudad nga nalakip sa listahan mao ang Legazpi City (ika-11), Butuan (ika-12), Ormoc (ika-13), Iloilo (ika-15), ug San Fernando (ika-16).
Nalakip usab sa listahan ang Olongapo, Santa Rosa, Tarlac City, Angeles City, Cainta, Calamba, Bacolod City, Mandaluyong City, Zamboanga City, Cagayan de Oro, Cavite City, Batangas City, Valenzuela, Quezon, ug ang Manila nga anaa sa ika-30 nga dapit (35.88 porsyento). /