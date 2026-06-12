Mandaue, Lapu-Lapu mipasidungog sa mga bayani sa Independence Day

Dungan nga gisaulog sa duha ka dagkong dakbayan sa Sugbo ang ika-128 nga Adlaw sa Kagawasan sa nasod niadtong Biyernes, Hunyo 12, 2026, pinaagi sa mabulukon ug makahuloganong mga seremonyas nga naghatag og pasidungog sa mga bayani ug namalandong sa tinuod nga kahulogan sa kagawasan sa modernong panahon.
Didto sa Dakbayan sa Mandaue, gipangulohan ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano ang simple apan madasigong programa sa Mandaue Heritage Plaza. Nitambong sa maong kalihukan ang mga miyembro sa City Council, mga department head, ug mga empleyado sa kagamhanan, uban ang suporta sa Philippine National Police (PNP), Philippine Coast Guard (PCG), Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), ug ang Knights of Columbus.
Gipangulohan ni Mayor Ouano ang paghalad og mga buwak aron sa paghinumdom sa sakripisyo sa mga nitaliwan nga bayani ug sa pagdayeg sa kakugi sa mga Pilipino karon.
“Ang trabaho sa pagtukod sa nasod wala natapos sa pagdeklarar sa atong kagawasan. Nagpadayon kini matag adlaw sa atong mga komunidad, sa atong mga trabahuan, ug sa pamaagi sa atong pagserbisyo ug pagpangga sa usa’g usa,” pamahayag pa ni Ouano.
Sa pikas bahin, gisaulog usab sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang maong mahinungdanong adlaw pinaagi sa dungan nga pagpasaka sa bandila ug paghalad og wreath-laying ceremony didto sa makasaysayanong Liberty Shrine sa Mactan.
Ang kalihukan gipahinungod sa pagpasidungog sa mga bayani sa nasod ug sa makasaysayanong kadaugan ni Datu Lapulapu sa Battle of Mactan.
Taliwala sa maong pagsaulog, gipahinumdoman sa mga opisyal sa dakbayan ang publiko nga ang kagawasan usa ka padayong pakigbisog sa kasamtangang panahon. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Cynthia Chan, ang mga Pilipino di pa hingpit nga gawasnon gikan sa mga hagit ug kalisod sa modernong katilingban.
Alang sa mga Oponganon, ang maong adlaw nagsilbing taytayan sa paghinumdom sa kagahapon ug pagpamalandong kon unsaon pag-atubang ang mga hagit sa kasamtangang henerasyon. / Justin John Bugtai, CNU Intern