Mandaue magtukod og ‘Tent City’

Gipahibalo ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga gipangandaman na ang pagtukod og usa ka tent city aron temporaryong puy-an sa mga pamilya nga hingpit nga nawad-an sa ilang pinuy-anan tungod sa pagbaha.
Matod ni Mayor Ouano, kanunay silang nakig-alayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) sukad sa miaging semana aron mangayo og 300 ka tolda nga makapahimutang sa labing menos 600 ka pamilya.
Ang lugar sa Pasilong sa Paradise maoy giila nga labing haom nga temporaryong relocation site tungod kay aduna na kini agianan sa tubig, drainage, ug kuryente.
Ang siyudad nagpatabang sa City Social Welfare Services, sa pagsuta sa insaktong gidaghanon sa mga pamilya nga andam mobalhin.
Gipasabot niya nga ang pagbalhin temporaryo lang ug gituyo aron magsilbing transitory site hangtod makita ang permanenteng lokasyon.
Giangkon ni Mayor Ouano nga pipila ka residente dili gusto nga mobalhin og layo gikan sa ilang orihinal nga komunidad.
Gikonsiderar sab sa siyudad ang mga long-term options, lakip na ang pagpalit og yuta gawas sa Mandaue tungod sa kamahal sa property sud sa siyudad.
Matod niya kining plano mahimong maglambigit sa tabang sa nasudnong gobiyerno ug sa pag-uyon sa Mandaue City Council.
Dugang ni Ouano, ang socialized housing gikonsiderar usab isip permanenteng solusyon.
Ang kasamtangang housing projects sa Barangay Tipolo naggahin na alang sa mga biktima sa sunog gikan sa Guizo, Mantuyong, ug Tipolo, ug ang nahabilin na lang nga mga pamilya ang ibalhin kon makakuha na og bag-ong mga lote.
Ang mga tolda gilauman unta nga pahulmon sulod sa usa ka tuig, apan matod sa mayor nga nakahukom ang nasudnong gobiyerno nga idonar na lang kini. Ang mga tolda gikatakda nga ihatod niadtong Nobiyembre 25.
Ang pagbalhin ug pag-instalar gilauman nga magsugod sa sunod semana, tungod kay padayon pa ang mga pagpangandam.
Ang mga balay sa daplin sa suba dili na tugotan nga puy-an pag-usab human gideklarar ang maong lugar nga usa ka No-Build Zone.
Pipila ka kapitan sa barangay nagpahayag og pagduha-duha sa pagbalhin sa ilang mga residente tungod kay ang gisugyot nga lugar layo sa ilang mga komunidad. / ABC