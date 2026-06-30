Mandaue makatigom og P140M matag tuig pinaagi sa direct garbage disposal

Gilauman nga makatigom ang Dakbayan sa Mandaue og kapin P140 milyones matag tuig human mapirmahan ang compromise agreement uban sa Asian Energy Systems Corporation, nga magbukas sa dalan aron makabalik ang siyudad sa direktang paglabay sa basura sa pasilidad sa Consolacion sa higayon nga maaprubahan kini sa korte.
Matod ni City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on, ang kasabutan nagsulbad sa dugay nang legal nga lantugi bahin sa wala mabayring disposal fees nga natigom ubos sa miaging administrasyon ug magtugot sa siyudad nga biyaan ang mahal nga third-party hauling arrangement.
“The compromise agreement has already been signed by both parties and has been submitted to the court for approval. Once approved, we can return to direct disposal operations, which will significantly reduce the city’s waste management expenses,” matod ni Malig-on.
Gipasabot niya nga ang kasamtangang sistema sa paghakot sa basura pinaagi sa third-party contractors padulong sa Binaliw mogasto sa siyudad og kapin P200 milyones matag tuig, samtang ang direktang paglabay sa basura sa Consolacion gilaumang mogasto lamang og mga P60 milyones hangtod P70 milyones matag tuig.
Matod ni Malig-on, magsugod ang implementasyon sa kasabutan sa higayon nga maaprubahan kini sa korte ug masumiter sa Commission on Audit (COA). / ABC