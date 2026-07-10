Mandaue milusad og mga programa sa edukasyon, livelihood alang sa mga PDL

Gilusad sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue, uban sa Mandaue City College ug sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), ang College and Skills Behind Bars nga programa nga naghatag og higayon sa 39 ka Persons Deprived of Liberty (PDLs) nga makapadayon sa ilang pag-eskwela sa kursong Bachelor of Science in Business Administration major in Marketing Management samtang nagsilbi sa ilang silot.
Ubos sa tema nga “Degrees of Change: Rewriting the Future Through Inclusive Education,” ang maong inisyatiba nagtumong sa pagsuporta sa rehabilitasyon sa mga piniriso pinaagi sa paghatag kanila og kahigayunan sa mas taas nga edukasyon ug mas maayong oportunidad alang sa ilang pagbalik sa katilingban.
Positibo ang pagdawat sa mga PDL sa maong programa, diin daghan kanila ang nagtan-aw niini isip usa ka higayon aron matukod pag-usab ang ilang kinabuhi pinaagi sa edukasyon.
Usa ka 43-anyos nga babayeng piniriso niingon nga wala gyud siya magdahom nga makabaton pa siya og higayon nga makaeskwela sa kolehiyo ug naglaom nga mahuman niya ang iyang kurso aron mahimong mas maayong tawo.
Usa sab ka PDL nga nakagraduwar na sa kolehiyo niingon nga talagsaon kini nga oportunidad nga naghatag og paglaom sa mga piniriso alang sa mas hayag nga kaugmaon.
Matod niya, gipaabot na nila dili lamang ang pag-angkon pag-usab sa ilang kagawasan kondili lakip ang pagdawat og diploma nga makatabang kanila sa pagpangitag trabaho ug sa paglikay nga makabalik sa ilang mga sayop kaniadto.
Padayon nga naghatag og suporta ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue, pinaagi sa City Social Welfare Services Office (CSWSO) ug sa Poverty Alleviation Division, ngadto sa mga kanhing Persons Deprived of Liberty (PDLs) pinaagi sa livelihood assistance isip kabahin sa aftercare ug reintegration program.
Tumong sa maong inisyatiba ang paghatag og bag-ong sinugdanan sa mga kanhing PDL sa Dakbayan sa Mandaue pinaagi sa pagtabang kanila sa pagtukod og gagmay’ng panginabuhian, isip pagpalig-on sa pasalig sa dakbayan sa paghatag og paglaom, ikaduhang higayon, ug malampusong pagbalik ngadto sa komunidad.
Gawas sa pag-apudapod og livelihood assistance, ang mga benepisyaryo moagi sab og batakang pagbansay sa yano nga bookkeeping ug entrepreneurship aron matabangan sila sa pagdumala ug pagpadayon sa ilang gagmay’ng negosyo.
Matod ni JSUPT. Jessie James Gingoyon, ang programa nagtumong sa paghatag og kahigayunan ug mga kahanas sa angayan nga mga kanhing PDL aron matukod pag-usab ang ilang kinabuhi ug mahimong produktibong mga miyembro sa katilingban. / ABC, Gwenyth P. Borgonnia ug Sheryn Mae Sinoy-UV Interns