Mandaue milusad sa app bahin sa transportasyon

Sa pagminos sa oras sa pag­hulat, ang Dakbayan sa Mandaue milusad sa real-­time Commuter Transport Map (CTM).

Nagtanyag sa kasayon ​​​​sa mga pasahero pinaagi sa pagtugot kanila nga masubay ang pag-abot sa mga modernong jeepney.

Ang sistema magtugot sa mga pasahero sa pagsubay sa mga bus ug mga jeepney sa usa ka live nga mapa, nga naghatag gibanabana nga oras sa pag-abot sa gitudlo nga mga paghunong.

Ang dakbayan nipirma og memorandum of understanding (MOU) tali sa Good Transport Solutions alang sa maong inisyatiba niadtong Biyernes, Nobiyembre 15, 2024,

Ang sistema nagtumong sa pagpagaan sa kahuot sa trapiko, pag-optimize sa mga iskedyul sa commuter, ug pagpakunhod sa paghuot sa mga bus stop, sumala ni Brezhnev Tero, chief executive officer sa Good Transport Solutions.

Pinaagi sa web browser, ang mga commuters maka-access sa serbisyo sa ilang browser nga “ctm.goodkredit.com.”, ug kauban nga mobile app nga ilusad sa sunod tuig.

Ang proyekto giimplementar ngadto sa Mandaue Transport Cooperative, sa sinugdanan adunay 20 ka bus units, ug sa pagkakaron ma-access pinaagi sa browser.

“The long-awaited signing of the MOU with Good Transport Solutions has finally been realized. This initiative, managed by the project team from the City of Mandaue, in collaboration with the Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) and City Planning and Development Office," matod ni Hyll Retuya, department head sa Team.

Kini nga sistema makabenepisyo pag-ayo ang commuters sa pagsubay nga masakyan ug plano sa iolan pabiyahe. / CAV