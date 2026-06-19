Mandaue mipakusog sa kampanya batok dengue

Gipakusgan sa Mandaue City Health Office ang ilang kampanya batok sa dengue pinaagi sa pag-awhag sa mga lumulupyo nga mosalmot sa “4 p.m. cleanup drive” kada adlaw aron papason ang mga dapit nga mahimong itlogan sa mga lamok sulod sa mga panimalay ug komunidad.
Matud ni Assistant City Health Officer Dr. Phyllis Bidon, padayon nga gimonitor sa dakbayan ang presensya sa Aedes aegypti—ang matang sa lamok nga nagdala sa sakit nga dengue—ug iyang gipasabot nga kinahanglan ang kooperasyon sa publiko aron mapugngan ang pagsaka sa mga kaso.
“Prevention is key because mosquitoes are always present. What we need to do is control and eliminate their breeding sites,” sumala ni Bidon.
Gipasiugda sa dakbayan ang estratehiya nga “4S”—Search and destroy, Self-protection, Seek early consultation, ug Say no to indiscriminate fogging.
Samtang, ang mga tunghaan nagtaod na usab og mga treated mosquito curtains ug ang mga pasilidad sa panglawas padayon nga nag-operate og mga fever clinic nga nasangkapan alang sa pagpahigayon og dengue screening ug mga eksaminasyon sa laboratoryo.
Gipahinumdoman sa mga opisyal sa panglawas ang mga residente nga bisan ang gamay nga pundok sa limpyo ug nagpundo nga tubig mahimo nga puy-an ug kaitlogan sa mga lamok, ug gidasig ang mga pamilya nga magpabilin nga mabinantayon aron maprotektahan ang mga kabataan ug ang tibuok komunidad gikan sa maong sakit. / ABC