Mandaue mipalawom, mihawan sa mga sapa

Gitabangan sa Mandaue City Government ug Department of Public Works and Highways (DPWH) gamit sa mga heavy equipment ang paglimpyo, pagpalawom, ug pagpalapad sa sapa sa Subangdaku nga molabay sa nagkadaiyang barangay.
Gipadayag ni City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on nga gipalapdan ang dredging operation sa Subangdaku River system nga nagdugtong sa Barangay Tipolo, Guizo, Mantuyong, Centro, ug Mahiga Creek.
Tumong niini nga mas paspas ang pagsubay sa tubig ug kaminusan ang pagbaha, ilabina panahon sa kusog nga ulan ug taas nga taob.
Nagsugod ang operasyon sa bahin sa Barangay Guizo, human sa site inspection ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ug sa paghangyo sa dakbayan og tabang gikan sa DPWH.
Dili lang lapok ug sagbot ang gihabwa apil sa hawanan ang natapok nga yuta, kahoy ug uban pang sagabal, ug ang mga gituohang ilegal nga estruktura nga nagbabag sa agianan sa tubig.
Palawman ug palapdan sab ang sapa aron kalugakan ang agianan ug kaminusan ang pagsuyla atol sa bunok sa uwan.
Magbutang ang dakbayan og suction pumps ug bag-ong drainage pipes aron mapaspas ang paghubas sa tubig.
Ubos sa kasabutan, moagamit ang DPWH sa heavy equipment ug mga operator, samtang ang Mandaue City Government maoy mogasto sa gasolina ug motabang sa pagdumala sa pag-agi sa mga pribadong property. / ABC