Mandaue mipalig-on sa kampanya batok dengue

Gipaningkamutan sa Mandaue City Council ang hingpit nga pagpalihok sa Anti-Dengue Task Force isip kabahin sa pagpakusog sa kampanya aron mapugngan ang posibleng pagsaka sa kaso sa dengue atol sa ting-uwan.
Matod ni Konsehal Raul “Kevin” Cabahug, chairman sa Committee on Health and Hospital Services, ang lakang nag-awhag sa tanang 27 ka barangay, mga eskwelahan, mga establisemento sa negosyo, ug pribadong institusyon nga palig-unon ang mga cleanup drive ug wagtangon ang mga dapit nga mahimong itlogan sa lamok subay sa Mandaue City Anti-Dengue Ordinance.
“Prevention is always better than cure. There is an urgent need to mobilize our barangays, schools, establishments, and private entities to eliminate mosquito breeding sites and intensify public awareness on dengue prevention,” matod ni Cabahug.
Ang mga gisugyot nga resolusyon nagtinguha sab sa pagpaaktibo pag-usab sa Anti-Dengue Task Force sa siyudad ug nagmando sa mga barangay nga magpahigayon og regular nga monitoring, cleanup activities, ug mosumiter og periodic reports aron maseguro ang pagsunod sa kampanya batok sa dengue sa siyudad.
Matod ni Cabahug, ang maong inisyatiba gitumong sa pagpalig-on sa partisipasyon sa komunidad sa pagpugong sa posibleng outbreak sa dengue, ilabina nga ang ting-uwan nagdugang sa risgo sa pagpangitlog sa mga lamok sa tibuok Mandaue City. /ABC