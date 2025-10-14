Mandaue mitunol P7M, P8M sa Lapu; cash aid sa Norte
Dungan nga nagpakita sa ilang pagtinabangay ang mga Dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu pinaagi sa paghatag og dako nga pinansyal nga tabang ngadto sa mga Local Government Units (LGUs) sa Northern Cebu nga naapektuhan sa 6.9-magnitude nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nigahin og P7 milyunes nga pinansyal nga tabang sa pito ka LGUs sa Northern Cebu.
Matag usa sa mga apektadong LGU nakadawat og P1 milyon aron gamiton sa ilang mga paningkamot sa recovery ug rehabilitation.
Ang mga nakadawat nga LGUs mao ang: Bogo City, Medellin, Tabogon, San Remigio, Borbon, Sogod, ug Daanbantayan.
Si Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano mismo ang nitunol sa tseke ngadto sa mga lokal nga kagamhanan sa Bogo City ug Daanbantayan, samtang ang ubang Konsehal sa Mandaue City maoy nitunol sa tabang sa nahabilin nga mga munisipalidad.
Si Bogo City Mayor Maria Cielo A. Martinez nagpahayag og dakong pasalamat sa Dakbayan sa Mandaue alang sa padayon nga suporta sukad nga niigo ang kalamidad.
Wala magpaulahi, ang Lapu-Lapu City pinaagi ni Mayor Cindi King-Chan nipahibalo nga mohatag sab ang siyudad og P8 milyunes nga pinansyal nga tabang sa mga LGUs sa Northern Cebu.
Matag usa sa walo ka LGU hatagan og P1 milyon. / ABC