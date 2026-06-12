Mandaue mohatag og P1M nga hinabang sa GenSan

Mohatag ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue og P1 milyon nga pinansyal nga tabang ngadto sa Kagamhanan sa Dakbayan sa General Santos human sa nahitabong linog, sumala ni Mayor Thadeo Jovito Ouano niadtong Hunyo 12, 2026.
Matod ni Ouano, ang maong tabang maoy timaan sa pasalamat ug panaghiusa, ug iyang gipasiugda nga ang Dakbayan sa General Santos nitabang na usab sa Mandaue sa mga nangaging panahon sa kalisod.
Gipaabot na lang sa dakbayan ang pag-release sa tseke ug naglaum nga makompleto ang turnover sulod sa mosunod nga duha ka semana, pinaagi mismo sa mayor o sa usa ka tinudlong opisyal sa siyudad.
Dungan niini, gipahugtan usab sa Mandaue ang kaugalingon niining pagpangandam sa linog pinaagi sa pagmando sa City Engineering Office, Office of the Building Official (OBO), City Disaster Risk Reduction and Management Office, ug Department of Education nga susihon og balik ang kalig-on sa estruktura sa mga tunghaan, pasilidad sa gobyerno, ug mga publikong merkado.
Gipakusgan usab sa dakbayan ang mga earthquake drill ug kampanya sa pagpataas sa kahibalo sa publiko aron mapalambo ang kaandam sa kalamidad ug maseguro ang kaluwasan sa mga lumulupyo sa higayon nga dunay moabot nga kusog nga linog. / ABC