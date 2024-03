Mandaue mopasiugda og international cat show

Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue mag-organisar na usab og international cat show uban sa World Cat Federation, Society of Feline Enthusiasts of the Philippines (SFEPI), ug Island Rescue Organization (Iro) nag-organisar og international cat show alang sa usa ka charitable cause.

Kini maoy ikaduhang pagtinabangay sa upat ka mga organisasyon human sa kalampusan sa ilang unang show sa Mandaue City Sports and Cultural Complex (MCSCC) niadtong 2023.

Ang umaabot nga kalihukan mao ang ikaduhang international cat show sa Central Visayas.

Ang kompetisyon mahitabo sa Abril 13 ug 14, 2024, sa MCSCC.

Bag-ohay lang, usa ka press conference sa Fairfield sa Marriott Cebu niadtong Biyernes, Marso 22, 2024, aron paghatag og mga detalye bahin sa kompetisyon.

Si Rogelio Maclang, presidente sa WCF ug SFEPI, nipahibalo nga upat ka internasyonal nga mga huwes gikan sa Ireland, Russia, ug Hungary ang motimbangtimbang sa kompetisyon karong tuiga.

Atol sa kompetisyon, ang mga mahiligon sa iring maka­dawat og propesyonal nga tambag gi­kan sa mga hurado alang sa ilang mga iring, sumala ni Maclang.

Ang kompetisyon bukas sa tanang mga mahiligon sa iring, apil na kadtong mga ginikanan sa puspin (pusang Pinoy) nga mga iring.

REHISTRASYON

Ang mga organizers nga gipangulohan ni Maclang nagtinguha nga makatigom og labing minos 160 ka mga iring gikan sa Visayas, Mindanao, ug ubang kanasuran alang sa duha ka adlaw nga cat show.

Ang mga interesadong indibidwal mahimong mosusi sa website www.wcf-bestcat.de para magparehistro ug mosumite sa gikinahanglang mga kinahanglanon, nga naglakip sa anti-rabies vaccination card.

Ang rehistrasyon alang sa kompetisyon bukas na nga gipahibalo sa WCF-SFEPI kaniadtong Biyernes.

Ang presidente sa Iro nga si Annalyn Aizpuru, nibutyag nga P150 ang bayad sa rehistrasyon sa mga tumatan-aw, P8,000 sa puro nga iring, ug P1,500 sa puspins (neutering o spaying gikinahanglan). / HIC