Mandaue motanyag og libre’ng sakay

Gipahibalo ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue magsugod na sa ilang libre nga sakay alang sa mga estudyante sa unang semana sa Pebrero.
Kini human makadawat ang siyudad og donasyon nga duha ka air-conditioned nga van gikan sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry (MCCI).
Duha lang una ka rota ang daganon sa mga van gikan sa unom ka opsyon nga giplano sa transport team sa Mandaue.
Ang tanang biyahe magsugod sa Mandaue City Hall tuyok sa sentro o tunga-tungang bahin sa dakbayan diin daghan ang mga eskwelahan ug mga balay.
Dili kini parehas sa jeep nga bisan asa lang mohunong. Adunay unom ka designated stop points diin adto ra pwedeng mosakay ug manaog ang mga estudyante ug ilang guardians.
Prayoridad ang mga estudyante, apan mahimo sab mosakay nga libre ang ilang mga guardian o ginikanan.
Ipasubay ang biyahe sa oras sa tingsulod ug tingpauli sa eskwelahan buntag, udto, ug hapon hangtod alas 7:00 sa gabii aron maserbisyuhan ang mga estudyante nga dunay shifting ang klase.
Matod ni Mayor Ouano, kini nga programa nagtumong sa pagpagaan sa gasto sa pamilya ug pagseguro sa kaluwasan sa mga bata sa ilang pag-commute.
Bisag duha pa lang ka van ang sugdan, gilauman sa mayor nga mapadak-an pa kini nga serbisyo sa umaabot kon duna nay dugang nga sakyanan. / ABC