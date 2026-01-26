Mandaue nag-atubang og krisis sa basura

Nag-atubang ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue og krisis sa inadlaw-adlaw nga paglabay sa basura tungod sa temporaryo nga paghunong sa tibuok operasyon sa Barangay Binaliw landfill.
Kini nagtukmod sa mga opisyal sa pagpatuman og mga short-term nga lakang samtang nangita og permanenteng solusyon.
Si Araceli Barlam, ang pangulo sa Mandaue City Environment and Natural Resources Office (MCENRO), niingon nga ang siyudad nibanabana og labing minos tulo ka bulan para sa rehabilitasyon sa Barangay Binaliw landfill, apan magdepende kini kung unsa kapaspas ang dagan sa pag-ayo niini.
Dugang niya, dili mahimong magsalig lang ang siyudad niini nga banabana, mao nga nakig-alayon sila sa ilang mga tighakot og basura kon pananglitan kinahanglan ang kausaban sa mga kontrata.
Gitataw sab ni Barlam nga ang saktong paglainlain sa basura nagpabiling importante kaayo sa pagdumala niining problemaha samtang anaa pa sa temporaryo nga kahimtang.
Matod niya, mas sayon dumalahon ang sitwasyon kon ang mga lumulupyo ug mga barangay hugot nga mosunod sa lagda sa paglainlain sa basura, apan nipahimangno siya nga kon dili kini tumanon, mas mosamot ang problema.
Sumala ni Barlam, ang mga barangay gimanduan na sa pagpatuman og estrikto nga pagpangolekta sa basura nga na-segregate na.
Gipahinumdoman sab niya ang mga residente nga ubos sa kasamtangang regulasyon, ang basura kinahanglan lang ipagawas kon anaa na ang truck nga mokolekta niini ug dili kini angay ibilin sa gawas sa dili pa ang oras sa koleksyon.
Base sa data sa MCENRO, gikan sa Enero hangtod sa Disyembre 2025, ang Dakbayan sa Mandaue nakamugna og kinatibuk-ang 65,685.51 ka tonelada nga basura.
Kini nagpasabot og average nga 5,473.79 ka tonelada kada bulan o mokabat sa 210 ka tonelada nga basura matag adlaw.
Matod ni Barlam, ang hagit karon mao ang pagpangita kon asa ilabay ang dili mominos sa 210 ka tonelada nga basura matag adlaw samtang giayo pa ang Binaliw Landfill.
Aron masulbad ang isyu, gipatin-aw ni Barlam nga ang siyudad nangita na og mga potensyal nga partner nga makahatag og paspas ug dinagko nga serbisyo sa paghakot ug paglabay sa basura.
Siya niingon nga ang siyudad kasamtangang nakigtambayayong sa mga partner nga adunay kapasidad sa pagtubag sa gidaghanon sa basura nga namugna matag adlaw.
“Kinahanglan kitang mopadayon gamit ang mga leksyon nga atong nakat-unan gikan sa trahedya sa Barangay Binaliw landfill. Aron mapadayon ang atong mga nakab-ot, kinahanglan kitang mangita og mga pamaagi ug solusyon,” matod niya.
Ang mga opisyal sa siyudad padayon nga nanawagan sa mga residente, lider sa barangay, ug mga kolektor sa basura nga mokooperar, ilabi na sa pag-segregate ug saktong paglabay. /