Mandaue nag house-to-house validation sa mga kadaot sa baha

Nagsugod na ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue sa ilang house-to-house nga validation sa kadaot sa mga lugar nga apektado sa baha resulta sa Bagyong Tino.
Niingon si Mandaue City Administrator Attorney Gonzalo “Sally” Malig-on nga gisugdan sa siyudad ang inisyal nga validation niadtong Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025, sugod sa Barangay Paknaan ug Umapad nga giila nga grabeng apektado.
Matod ni Malig-on, ang kompleto nga validation sa tanang barangay gilauman nga molungtad og duha ngadto sa tulo ka semana.
Ang mga team gikan sa City Social Welfare Services (CSWS) uban sa mga opisyal sa barangay, naglibot sa mga sityo aron sa pagsusi sa aktuwal nga kondisyon sa mga balay sa mga residente. Aron maseguro ang kaangayan ug malikayan ang bisan unsang pagpihig, gipaila sa siyudad ang usa ka bag-ong pamaagi.
Ang mga kawani sa CSWS dili tugutan nga mag-validate sa barangay diin sila nagpuyo.
Dugang pa niya nga ang inisyal nga mga report nga gisumite sa mga barangay bahin sa partially ug totally damaged nga mga balay dali nga nahipos atol sa hitabo, mao nga gikinahanglan ang physical verification.
Giklaro ni Malig-on nga bisan og dili dayon malibot sa siyudad ang tanang barangay sa usa ka higayon, naka-focus kini sa mga lugar nga labing apektado.
Namatikdan sab niya nga ang nasudnong gobiyerno nangayo og data alang sa posibleng tabang pinaagi sa Department of Social Welfare and Development (DSWD). Ang Mandaue City nakasumiter na sa inisyal nga report niini, apan ang mga entries gipailawom pa sa verification.
“The city will have a different course of action for those who lost their homes. These families need long-term solutions,” matod ni Malig-on. / ABC