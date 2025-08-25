Mandaue nagtukod og e-library

Bag-ong digital learning hub ang mapaabot sa mga estudyante sa Siyudad sa Mandaue kay ang kanhi Purok Development Office (PDO) gi-transform ngadto sa usa ka modernong e-library.
“Actually, during our inspection today, we found a problem with flooding in this area. The library is not yet in its final form because it still has a lower level that we need to repair. We are also working to waterproof the upper level so that students can use it safely in the long term,” matod ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano atol sa iyang pagbisita sa lugar niadtong Lunes, Agusto 25, 2025.
Matod niya, ang pag-usab sa PDO ngadto sa usa ka e-library nagmatuod sa lig-on nga pasalig sa siyudad sa edukasyon ug pag-access sa digital resources.
Sa pakigtambayayong sa mga pribadong stakeholder, ang proyekto nakadawat og dugang nga tabang pinaagi sa San Miguel Corporation.
Ang e-library adunay air-conditioned nga mga study area, libre nga internet access, ug adlaw ug gabii nga mga eskedyul aron ma-accomodate ang lainlaing klase sa mga estudyante, lakip na kadtong mga nagtrabaho sa adlaw.
Ang library gidesenyo pag-ayo nga angay sa functionality ug fairness.
Matod ni Ouano, ang pasilidad para gyud sa educational use.
Ang seguridad usa sa prayoridad aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, ilabi na sa gabii nga paggamit. / ABC