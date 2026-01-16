Mandaue nakakuha og pundo gikan sa GAA alang sa kolehiyo, ospital

Gitakda nga sugdan karong tuiga ang konstruksyon sa Mandaue City College (MCC) ug ang modernong Mandaue City Hospital (MCH) human mapunduhan ang duha ka proyekto ubos sa 2026 General Appropriations Act (GAA), sumala sa pahayag sa mga opisyal sa dakbayan.
Matod ni City Administrator Atty. Gonzalo Malig-on Jr., nakakuha ang Mandaue og P415 milyunes alang sa hospital ug P450 milyunes alang sa MCC ubos sa nasudnong budget.
Gilauman nga masugdan ang implementasyon niini sa dili pa mahuman ang unang kwarter sa tuig.
Sumala ni Malig-on, kini nga mga proyekto maoy katumanan sa dugay nang gidamgo ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano aron mapalapdan ang edukasyon ug mapalambo ang serbisyong medikal sa dakbayan.
“Ang vision sa mayor nga makatukod og Mandaue City College ug mapanindot ang Mandaue City Hospital magsugod na gyud karong tuiga, hinaot sa hinapos sa unang kwarter,” matod ni Malig-on.
Apan giklaro niini nga ang kantidad nga naa sa GAA wala pa naglakip sa kinatibuk-ang pundo nga gihangyo sa siyudad. Matod niya, adunay dugang nga mga saad nga pinansyal gikan sa mga opisyal sa nasod nga gilaumang ipagawas sa by phases.
Una nang gipahibalo sa kagamhanan sa dakbayan nga nakakuha kini og dul-an P1.5 bilyunes nga saad nga pundo alang sa duha ka proyekto human sa pagbisita ni Mayor Ouano sa Senado niadtong Agusto sa miaging tuig aron mangayo og suporta. Lakip sa mga nisaad og suporta mao sila si Senador Christopher “Bong” Go, Vicente “Tito” Sotto III, Manuel “Lito” Lapid, ug Raffy Tulfo.
Nihatag sab og suporta si Mandaue City Lone District Representative Emmarie “Lollypop” Ouano-Dizon.
Ang Department of Public Works and Highways (DPWH) mao ang magsisilbing "implementing agency" alang sa maong mga proyekto.
Aron maseguro ang kalidad, ilabi na sa hospital, ang siyudad naghimo karon og detailed engineering design (DED) nga sundon sa DPWH.
Kon mahuman na, ang Mandaue City Hospital himuon na nga Level II facility, samtang ang bag-ong campus sa MCC itukod sa Norkis Park sa Barangay Looc.
Sa pagkakaron, ang MCC anaa pa mahimutang sulod sa Mandaue City Cultural and Sports Complex sa Barangay Centro.
Gipaneguro ni Malig-on nga dili mabalda ang operasyon sa kasamtangang hospital samtang nagpadayon ang konstruksyon.
Sa pikas bahin, gipahayag ni Mayor Ouano nga nakig-alayon sab sila sa Cebu Technological University (CTU) nga nakakuha og P80 milyunes nga pundo alang sa laing proyekto nga itukod sa samang dapit sa bag-ong MCC. / ABC