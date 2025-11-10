Mandaue nangita’g dugang volunteer para sa relief efforts

Nanawagan si Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano sa mga pribadong sektor ug mga ospital nga mohatag og dugang volunteers samtang gipaspasan ang nagpadayon nga mga relief operations.
Giangkon ni Mayor Ouano nga ang kasamtangang gidaghanon sa mga boluntaryo di igo.
“Gusto namo nga mohangyo og mga boluntaryo gikan sa pribadong sektor. Sa pagkakaron, 17 lang ka boluntaryo ang anaa kanamo,” matod niya.
Iyang gidetalye nga tulo lang ka boluntaryo ang nadestino sa City Health, samtang ang siyam gipakatap sa field .
“Ang tulo anaa sa City Health, ug ang siyam anaa sa field. Dili gyud ni igo kung atong ikonsiderar ang linibo ka mga tawo nga atong gitabangan karon,” dugang sa mayor.
Gitumbok ni Mayor Ouano ang kamahinungdanon sa pagbaton og mga kuwalipikadong medical personnel taliwala sa mga volunteer.
“Nagkinahanglan usab kami og mga boluntaryong doktor nga makareseta og tambal,” matod niya.
Bisan og dunay mga tambal ang siyudad alang sa pag-apud-apod, gikinahanglan ang saktong reseta sa dili pa kini ihatag.
Nanghinaot ang mayor sa mga pribadong ospital sa Dakbayan sa Mandaue nga motabang ug mo-contribute og mga manpower.
“Busa among gihangyo ang atong mga pribadong sektor, mga pribadong ospital dinhi sa Mandaue City, kung makagahin sila og labing menos duha ka boluntaryo gikan sa matag ospital aron makatabang,” dugang ni Ouano. / ABC