Mandaue nangita’g laing labayanan; landfill sa Binaliw wa pay kaseguroan

Malaumon ang Dakbayan sa Mandaue nga mobalik ang operasyon sa Barangay Binaliw landfill sa Dakbayan sa Sugbo sa dili pa ang Marso.
Kini human nisaad ang operator nga motuman sa mga environmental requirements nga gilatid sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).
Matod ni Mandaue City Councilor Carlo Fortuna, gihatagan sa DENR og tulo ka bulan ang Prime Integrated Waste Solutions Inc. (PWS), ang kompanya nga nagdala sa Binaliw landfill, aron mosunod sa mga sumbanan.
“Ang Prime mao ang nagdumala sa landfill sa Barangay Binaliw, ug ang sentro sa among panaghisgot mao ang ilang pagbalik sa operasyon,” matod ni Fortuna.
Gipasabot ni Fortuna nga ang labing dako nga isyu nga giatubang karon mao ang paglabay sa hugaw nga tubig nga importante aron malikayan ang pagkahilo sa palibot.
“Bisan og duna na sila’y treatment facility, niingon sila nga kinahanglan kining mas palig-unon pa tungod sa kadaghan sa basura. Gilikayan nila nga mahugawan ang tubig sa ilawom sa yuta ,” matod sa konsehal.
Gipangutana sab kon hangtod kanus-a ang katas-on sa panahon nga magamit pa ang maong landfill, apan matod ni Fortuna, wala’y klaro nga tubag ang operator bahin niini.
Niingon si Fortuna, ang Prime nipakunhod na sa gidaghanon sa basura nga gilabay sa landfill ug nipundo na og dugang mga ekipo aron mas molungtad pa ang gamit niini.
Apan nabalaka gihapon ang konsehal tungod kay ang Environmental Compliance Certificate (ECC) sa landfill kutob na lang sa 2025.
Nakuha sab ang ilang atensiyon sa dili saktong pamaagi sa pagtapok sa basura nga nahimo nang murag dako nga bungtod.
“Ang disenyo sa landfill mao nga magkalot ka, ilabay ang basura, ug tabunan og yuta. Dili kay maghimo og bukid nga basura kay dili na mao ang saktong pamaagi,”pasabot niya.
Nipasabot sab ang Prime nga ang maong tapok sa basura nabilin na sa niaging operator sa wala pa nila madumala ang lugar, apan para ni Fortuna, dili kini igong rason.
Bisan pa niini, dako ang dapit sa landfill nga moabot og 17 ka hektarya, ug ang direksyon karon sa operator mao ang pagpakunhod sa gidaghanon sa basura pinaagi sa segregation o paglainlain sa mga basura.
Sa pagkakaron, kontento ang mga opisyal sa Mandaue sa pasalig sa Prime, apan wala kini nagpasabot nga mohunong na sila sa pagpangita og laing paagi. / ABC