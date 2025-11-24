Mandaue sayong mipabakwit tungod sa Bagyong Verbena

Nipatuman og sayong pagpabakwit sa mga nagpuyo daplin sa sapa sa Butuanon ug Mahiga ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue tungod sa hulga sa Tropical Depression nga si Verbena nga nagdala og kusog nga uwan.
Si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano niingon nga ang desisyon nakab-ot human sa tigom uban sa Manduae City Disaster Risk Reduction and Management Office (MCDRRMO).
Iyang gipasabot nga lahi ang sitwasyon karon kaysa sa nangaging mga bagyo, ilabi na human sa epekto sa Tropical Storm nga si Tino nga nakahatag og grabeng pagbara sa mga drainage system sa siyudad.
“Mao ni ang atong gihisgutan kuyog sa MCDRRMO. Kinahanglan gyud ta nga mag-conduct og preemptive evacuation tungod kay lahi na kini nga sitwasyon sa nanglabay nga bagyo,” matod sa mayor.
“Human ni Bagyong Tino, daghan sa atong mga drainage system sa Mandaue City ang nabara, busa bisan gamay lang nga ulan karon, grabe na ang baha,” dugang niini.
Matod ni Ouano, prayoridad ang kasegurohan sa mga residente, ilabi na kadtong nagpuyo sa mga cluster daplin sa mga sapa sa Butuanon ug Mahiga.
“Ang atong tumong, safety first. Kadtong anaa sa mga Butuanon River clusters ug sa Mahiga nga dapit ang moagi sa preemptive evacuation. Sa mga dapit nga wala maapil, gibilin namo ang desisyon sa mga barangay captain,” dugang niya.
Giandam na sab sa siyudad ang tanang giila nga mga evacuation site nga duna nay stocks sa bugas, canned goods, ug uban pang mga batakang panginahanglanon.
“Naka-stock up na gyud mi. Nakat-on mi kang Bagyong Tino nga dili tanan ready-to-eat meals makaabot namo sa saktong oras, mao nga ang mga barangay ang magluto alang sa ilang komunidad kon gikinahanglan,” matod ni Ouano.
Ang mga clearing operation temporaryong gisuspenso, apan ang pagkolekta sa basura magpadayon sa matag adlaw.
Matod sa mayor, sa higayon nga moarang-arang ang panahon, magpadayon ang mga clearing operation uban sa tabang sa kapin sa 20 ka heavy equipment nga giabangan gikan sa mga private partner.
Ang mga barangay sa Paknaan ug Umapad nga grabeng naapektuhan sa nangaging mga kalamidad, makadawat og mas gagmay nga mga ekipo human moagi si Verbena. Si Buddy Ybañez, pangulo sa MCDRRMO, niingon nga ang siyudad nangandam alang sa gipaabot nga 50 hangtod 200 millimeters nga uwan ug gilauman ang orange rainfall warning karong adlawa nga magdala og laing 100 hangtod 200 mm.
“Ang atong standard data nagpakita og mga 9,000 ka panimalay sa Mandaue ug sama sa giingon ni Mayor Ouano, kadtong nagpuyo duol kaayo sa mga sapa sa Butuanon ug Mahiga ang hatagan og prayoridad alang sa preemptive evacuation,” matod ni Ybañez.
Dugang niya, ang mga drainage system nagpabilin nga dunay lapok nga dugang nakapaminos sa ilang kapasidad sa pagsuyop sa tubig-uwan.
Si Ouano nangayo og kooperasyon gikan sa mga residente.
“Naga-operate kami nga normal dinhi sa Mandaue City. Nangayo lang kami sa kooperasyon sa tanan tungod kay kining tanan para sa ilang kaluwasan,” matod niya.
“Nanghinaot kami nga ang uwan manageable tungod kay ang siyudad wala pa hingpit nga naulian gikan sa kadaot nga gibilin ni Bagyong Tino.” / ABC