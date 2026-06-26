Mandaue, way luna hinungdan nga dili makapatukod og kaugalingong landfill

Gipahayag ni Mandaue City Councilor Joel Seno nga ang ilang bag-ohay nga benchmarking visit sa General Santos City nagpakita sa dakong hagit nga giatubang sa Mandaue, ang kakuwang sa luna alang sa kaugalingong public sanitary landfill.
Matod ni Seno, ang General Santos City, nga adunay halapad nga luna, nakapadagan og sanitary landfill nga gidumala sa gobiyerno ug nagsunod sa mga environmental standards.
Usa ka panginahanglan nga dili mahimo sa Mandaue tungod sa kagamay sa teritoryo niini.
“We are simply not blessed with that kind of area. We do not have the vast, open land required to accommodate a massive, localized public disposal facility of our own,” matod ni Seno.
Ang benchmarking visit gihimo atol sa pagtugyan sa Dakbayan sa Mandaue og P1 milyon nga pinansyal nga tabang ngadto sa General Santos City human sa bag-ohay nga linog.
Samtang didto, gisusi sa delegasyon ang engineered sanitary landfill sa siyudad ug ilang giobserbahan ang operasyon niini.
Gihulagway ni Seno ang maong pasilidad nga limpyo, walay baho, ug nagsunod sa mga environmental standards. Matod pa niya, nagpabilin pa gani ang delegasyon sulod sa mga 30 minutos sa aktibong landfill site aron masusi ang kahimtang niini.
“Amazingly, there was absolutely no smell. The entire site was beautifully managed, exceptionally clean, and fully compliant with environmental standards,” matod pa niya.
Nagsalig gihapon ang Mandaue sa mga pribadong waste disposal facilities.
Niingon si Seno nga naglaom ang siyudad nga masunod ang mga best practices sa General Santos City sa pagdumala sa landfill, pagpanalipod sa kalikupan, ug disaster resilience aron mapalambo ang kaugalingong solid waste management system. / ABC