Manghod gidunggab kay gailog sa sanggutan

Naospital ang manghod kay gidunggab sa iyang maguwang tungod sa ilang panag-away sa sanggutan nga lubi alas 10:00 sa gabii niadtong Sabado, Oktubre 4, 2025, sa Sityo Baklaw, Barangay Mabasa, Lungsod sa Argao, Cebu.
Ang biktima naila nga si Lebirato Villasis Davis, 47 anyos, mag-uuma nga dunay kapuyo.
Siya nalandig sa tambalanan human nakaangkon og samad dinunggaban sa tuong bahin sa iyang lawas.
Nasikop dayon ang maguwang nga suspek nga si Rufo Villasis Davis, 57-anyos, minyo, mag-uuma ug residente sa maong lugar.
Gitanggong siya sa Argao Police Station ug mag-atubang og kasong frustrated homicide.
Sumala sa imbestigasyon sa Argao Police Station, ang biktima naglakaw pauli sa ilang panimalay nga giatangan sa suspek ug gidunggab sa tuong bahin sa lawas gamit ang sundang.
Ang biktima nakadagan ug nakapangayo og tabang sa iyang kapuyo, dayon nideretso sila sa barangay hall aron magpatabang.
Ang suspek nadakpan sa mga nirespondeng mga polis ug narekober ang sundang nga gigamit sa kremin.
Sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu, ang suspek niangkon sa kremin ug nibutyag nga nag-away sila tungod sa tulo ka punoan sa sanggutan nga lubi.
Ang tulo ka sangutan giprenda sa iyang manghod sa tag P1,000 matag punoan ngadto sa ilang silingan nga higala sa suspek.
Ang suspek gikasabot diay sa giprendahan nga maoy mananggot sa mga lubi ug mohatag kini og P50 matag adlaw.
Apan nagkaaway ang managsuon human gustong bawion sa biktima ang sanggutan.
Ang ilang panag-away niabot na sa husay sa barangay sa wala pa nahitabo ang pagdunggab. / GPL