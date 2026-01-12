Manghod gidunggab sa igsuo'ng adik

Naangol ang 22-anyos nga lalaki human dunggaba sa iyang maguwang nga gituohang nagumon sa ilegal nga drugas sayo sa kabuntagon sa Lunes, Enero 12, 2026, sa may Enriquez Compound, Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang biktima nga si alyas Earl kinsa nakaangkon og dakong samad dinunggaban sa wala nga bukton.
Samtang ang suspek mao si alyas Eddie, 30 anyos, ulitawo.
Matod ni Earl, iyaha ra unta nga gibadlong ang iyang maguwang nga dili ipamaligya ang mga gamit nila sa balay sama sa heater ug tv, apan giingo'ng nasuko kini.
Wala siya matod pa nakabantay nga nikuha kini og kutsilyo og dayong dunggab kaniya apan iya kining nasagang hinungdan nga nasamdan siya sa kamot ug bukton.
Nidangop dayon ang biktima sa barangay ug kapulisan hinungdan nga nasikop ang maong suspek.
Giingon nga ang suspek manguha sa ilang mga gamit aron ibaligya para makapalit og ginadiling drugas.
Nasayran sab nga dugay na nga dunay bikil ang managsuon ug gani nibahad ang suspek nga pamatyon niya iyang pamilya ug sunogon ang ilang balay.
Desidido ang biktima ingon man iyang tibuok pamilya nga ipapriso si Eddie og ipa-rehab aron motagam ug makat-on. / JDG