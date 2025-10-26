Manghod gitigbas sa maguwang, angol

Nalandig sa tambalanan ang usa ka 45 anyos nga lalaki human matud pa gitigbas sa iyang maguwang mga alas 7 pasado sa gabii, Sabado, Oktubre 25, 2025, sa Barangay Catolohan, lungsod sa Dalaguete.
Ang biktima nailhan lang sa alyas nga Gino, samtang ang responsable sa krimen mao ang iyang 52 anyos nga maguwang nga si alyas Ar-ar.
Sa wala pa mahitabo ang pagpanigbas, giingon’g nag-inom ang biktima sa lugar sa ilang ig-agaw atol sa fiesta sa ilang barangay.
Apan matud sa biktima, kalit lang naabot iyang maguwang og gitigbas siya sa iyang ulo ug tuo nga batiis.
Daling gidala ang biktima sa iyang ig-agaw sa Isidro Kintanar Memrial Hospital sa Barangay Bogo, lungsod sa Argao aron matambalan, samtang ang suspek gisikop sa kapulisan.
Kasong frustrated murder ang atubangon sa suspek. / JDG