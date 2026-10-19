Manghod midunggab-patay sa maguwang tungod sa anak

Namatay ang usa ka 43-anyos nga lalaki human dunggaba duha ka higayon sa iyang 39-anyos nga manghod sa Sityo NGA, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo alas 7:45 sa gabii, Dominggo, Oktubre 18, 2026.
Ang pagpanunggab nahitabo human nilaban ang manghod sa iyang anak nga giingong gikulata sa biktima.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Francis Flores, ulitawo, nagtrabaho isip pintor kinsa nakabsan sa kinabuhi sa tambalanan mga alas 8:10 sa gabii sa susamang petsa.
Ang suspek nga gibalhog na karon sa Mabolo Police Station mao si Jerry Flores, usa ka mason, ug mag-atubang og kasong murder.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, usa ka silingan nga nakasaksi ang nisaysay nga iyang nakit-an ang managsuon nga naglalis nga nisangko sa pagsinumbagay.
Nisuway unta og sibat ang biktima apan gigukod siya sa suspek ug didto nahitabo ang pagpanunggab.
Matod ni Estelita Flores, inahan sa mga nalambigit nga dugay na nga dunay panagbangi ang duha niya ka anak ilabi na nga usa ka balay ra ang ilang gipuy-an.
Sa habig sa suspek, nitug-an siya nga ningitngit iyang panan-aw dihang naaktohan gyud niya nga gipasakitan ang iyang anak nga lalaki.
''Nakita gyud nako, naakto gyud nako nga iyang gikulata. Nag-wifi ra na akong anak sa laing balay dihang iyahang gilabayan og basiyo unya gikulata pa gyud. Mao to na-blurred akong panan-aw maong nahitabo gyud (ang pagpanunggab),'' matod sa suspek.
Gibadlong matod pa niya iyang maguwang dihang nigawas siya sa ilang balay apan wa naminaw hinungdan nahinaykan niya kini og dunggab sa tiyan ug dughan.
Giangkon sa suspek nga nagmahay siya sa iyang gibuhat apan andam ra niya kini nga bayran sulod sa prisohan. / JDG, ABC