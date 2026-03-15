Manghod ni Carlos Yulo bulawan sa World Cup

Nipakita sa iyang abilidad si Karl Eldrew Yulo, ang manghod ni Olympic gold medalist Carlos, sa iyang pagsakmit og bulawan sa Antalya leg sa FIG Gymnastics World Cup niadtong Marso 14, 2026, sa Turkey.
Si Yulo nidaog og bulawan sa floor exercise finals pinaagi sa 14.100 nga iskor. Gilupig niya sila Eamon Montgomery (13.833) sa Ireland ug Rayderley (13.333) sa Spain.
Mao kini ang unang bulawan ni Karl Eldrew sa senior level sa Gymnastics World Cup.
Sa miaging semana, Karl Eldrew nitapos sa ikaunom nga pwesto sa floor exercise ug ikapito nga pwesto sa horizontal bar finals sa Gymnastics World Cup Baku leg. / RSC