Manghod ni Yulo mi-qualify sa finals sa 4 events

Grabe ang kalipay nga gibati ni Filipino Olympic gold medalist Carlos Yulo human naka-qualify ang iyang manghod nga si Karl Eldrew sa upat ka finals events sa 3rd Artistic Gymnastics Junior World Championships niadtong Huwebes, Nobiyembre 20, sa Marriott Manila sa Pasay City.
Gipangtumbok nga events mao ang individual all-around, floor exercise, vault, ug horizontal (high) bar.
“Super nakaka-proud, especially sa high bar, floor din, ang ganda ng pinakita niya. Super nakaka-proud kasi nakita ko ang practice niya, talagang pinaghirapan niya ‘yun and makapasok sa ganoong finals,” matod ni Carlos nga napatik sa www.gmanews.tv.
"Sobrang laking bagay po noon para sa kanya na ma-experience ‘yun.”
Pareho ra man tuod ang ilang trainer nga si Japanese Munehiro Kugimiya, nagkanayon si Carlos nga adunay lahi nga estilo si Karl Eldrew.
“Totally different movement and different style talaga. Happy talaga ako dahil siya po ‘yung next generation, and hopefully next year po, I’m really excited na makasama siya sa mga competition,” dugang ni Carlos.
Nagkanayon si Karl Eldrew nga kon makompleto na niya ang iyang pagtungha sa senior high school sa Adamson University, hayan magtutok na siya og maayo sa gymnastics.
“Ito po ang pinakaimportante dahil ang dami ko pong sacrifices these past few years. I also plan to stop after my senior high school to focus on my gymnastics," matod ni Karl Eldrew.
"I have to focus on myself and my career first kaya iniingatan ko rin po ang sarili ko as much as possible.” / ESL