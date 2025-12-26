Mangilihaw og baboy nanghinol og bata, sikop

Nalandig sa prisohan ang usa ka 23 anyos nga ulitawo human giingong nanghikap sa kinatawo sa 7 anyos nga batang babaye alas 7 pasado sa gabii niadtong Martes, Disyembre 23, 2025, sa may Barangay Inayawan, dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga didto sa Inayawan Police Station nagsaulog sa pasko mao si alyas Boy, mangihaway og baboy nga litsonon.
Gisikop siya sa kapulisan human nireport ang mga ginikanan sa biktima mahitungod sa gibuhat niini sa ilang anak.
Hinuon, giangkon sa suspek ang krimen.
Matud niya nga gumikan sa iyang pagsigeg lantaw sa porn site nakahimo siya sa ingon.
Iyang gihatagan og P5 ang bata aron mosugot.
Apan ang bata mipauli ug misumbong sa iyang inahan.
Sumala niya nga gikan siya nipahuway human nakaihaw og kapin napulo ka baboy nga litsonon.
"Kapoy man akong lawas niadtong higayona! Unya nagtan-aw kog salida naa ang bata naglain akong lawas," dugang ni Boy.
Iyang gitunol sa bata ang P5 pesos aron makapadayon kinig duwa sa internetan, samtang iyang gikuot ang kinatawo sa bata nga nag-short.
Wala siya magdahom nga sa pagpauli sa bata misumbong kini sa inahan. Nakugang na lang siya kay gipadakop siya.
Nangayo siyag pasaylo sa ginikanan sa bata. Tungod sa iyang nahimo sa prisohan siya nagsaulog sa pasko.
Napornada pa iyang pangwarta kay naka-skedyul unta siyag kapin 100 ka baboy nga ihawon sa bisperas sa Pasko, Disyembre 24, 2025. / GPL, JDG