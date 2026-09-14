Mangingilad namiktima og Sr. citizens, misiaw

Nipahimangno ang Philippine National Police (PNP) niadtong Lunes, Septiyembre 4, 2026, ngadto sa mga senior citizen batok niadtong indibiduwal nga nagpakaaron-ingnon nga mga kawani sa gobiyerno aron makasulod sa ilang mga balay ug mangawat sa kuwarta ug mga mahalong butang.
Gimanduan sa PNP ang tana’ng yunit sa kapulisan nga makig-alayon sa mga hingtungda’ng ahensiya sa gobiyerno ug susihon ang giingo’ng nagpakaaron-ingnon nga mga kawani sa gobiyerno magpatuo nga mo-distribute og pinansiyal nga tabang.
Ang direktiba may kalabutan sa sunodsunod nga insidente sa Talisay City, Cebu, ug Ibajay, Aklan diin ang mga mangingilad magpakaaron-ingnon nga mga representante sa gobiyerno ug moingon nga mohatag og pinansiyal nga ayuda aron makasulod sa balay sa mga biktima. Sa Cebu, duha ka lalaki ang gikatahong nagpaila nga mga empleyado sa Office for Senior Citizens Affairs (Osca) ug nagpakaaron-ingnon nga mag-distribute sila og P6,000 nga pinansiyal nga tabang.
Ilang nakuha ang pagsalig sa usa ka 77-anyos nga lalaki ug nakasulod sa iyang balay ang duha ka lalaki kay matod pa mo-check up. Nakawat ang kwintas nga nagkantidad og P60,000 ug pitaka nga adunay sulod nga P600.
Gipanghimakak sa Osca nga mga empleyado nila ang duha ka lalaki ug way gihimong pagpang-apudapod og tabang ang maong buhatan.
Sa Aklan, usa ka babaye ang gikatahong nagpaila nga representante sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug nagtanyag sa usa ka senior citizen og P10,000 nga tabang.
Nangayo kini sa Senior Citizen ID sa biktima ug gitugotan siya nga makasulod sa balay human niingon nga mag-CR.
Human nibiya ang mangingilad, nadiskobrehan sa biktima nga nawala ang usa ka sobre nga adunay sulod nga P15,000 ug 140 euros.
Gikataho sab nga nisulay ang grupo sa pagduol sa laing senior citizen sa Kalibo apan napugngan sa apo sa biktima.
“The PNP strongly condemns this modus and will not allow criminals to take advantage of our senior citizens,” matod ni PNP chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr.
Giawhag niya ang publiko nga susihon una ang identity ug authorization ni bisan kinsa nga mangankon nga representante sa usa ka ahensiya sa gobiyerno nga magpatuo nga mohatag og pinansiyal nga tabang. / PNA