Manginhas unta nakuryentehan-patay

Patay ang usa ka 27-anyos nga inahan human makuryentehan sa dihang manginhas unta og sisi (kinhason) nga masud-an sa iyang pamilya.
Ang insidente nahitabo niadtong alas 7:00 sa buntag sa Hulyo 15, 2026, sa Purok Lagaw, Barangay Tajao, Lungsod sa Pinamungajan.
Ang biktima giila nga si Jenelyn Tejana Donal, adunay kapuyo, residente sa maong lugar.
Base sa imbestigasyon sa Pinamungajan Police Station, nagbaktas ang biktima subay sa fishpond padulong sa baybayon.
Apan sa iyang pag-agi, iyang natandugan ang nagharag nga poste sa kuryente ug nabitik sa nagbitay nga electric wire hinungdan nga nakuryentehan.
Sumala sa kapulisan, posible nga wala masayod ang biktima nga adunay kuryente ang nagyungyong nga linya, maong aksidente niya kining nakuptan.
Nasayran sab sa kapulisan nga naharag ang poste sa kuryente gumikan sa pagkahumok sa yuta nga gitarukan nga natungod sa fishpond. / GPL