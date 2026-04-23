Manglakat ta padulong sa Lusno Falls!

Ting-init na usab. Panahon sa pagbakasyon, laag, ug pagdiskobre sa mga tago nga bahandi sa Sugbo. Kon nangita kag lugar nga makapabugnaw sa imong adlaw ug makapahupay sa imong samok nga huna-huna, adto sa Lungsod sa Ronda, mga 91 ka kilometro gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Dinhi imong makita ang usa sa ilang gipasigarbo—ang Lusno Falls.
Mas nailhan karon ang Lusno Falls pinaagi sa gitawag og Saranggola Trail ubos sa Lakat Langin.
Ang trekking magsugod sa Langin Elementary School, diin ang mga bisita moagi una og orientation sa dili pa mosugod sa ilang panaw.
Ang ngalan nga “Lakat Langin” nagpasabot og usa ka panaw sa Barangay Langin, lugar nga puno sa natural nga katahom. Sa imong paglakat, imong makita ang berdeng kaumahan, masinati ang kabugnaw sa kakahuyan, ug nag-agos nga kasapaan. Ang matag lakang nagpaduol nimo sa kinatumyan sa adventure, ang makapahinganghang Lusno Falls nga naghulat sa tumoy sa trail.
Maayo ni nga destinasyon bisan alang sa mga bag-o pa lang sa trekking. Ang rota dili kaayo lisod ug molatas og mga lima ka kilometro, kasagaran mahuman sulod sa usa ka oras depende sa imong paglakaw. Apan bisan sayon ra, importante gihapon ang hustong pagpangandam.
Dad-a ang labing minos usa ka litro nga tubig, proteksyon gikan sa kainit sama sa kawo ug sunscreen, ug extra nga sinina. Mas maayo usab kon magsul-ob og sapatos nga lig-on ang kapit kay adunay mga bahin sa agianan nga batuon ug lapukon.
Adunay gamay nga bayad alang sa trekking isip suporta sa lokal nga komunidad. Sa grupo nga lima ka tawo, P100 ang matag usa, samtang P500 ang minimum kon mas gamay ang grupo. Kini nga pamaagi nagtabang sa pagpadayon sa serbisyo sa mga tour guide ug sa pag-atiman sa lugar.
Labaw sa tanan, ang kasinatian sa Lusno Falls dili lang kutob sa trekking. Kini usa ka higayon nga makonektar sa kinaiyahan ug sa komunidad sa Ronda.
Kon gusto ka pa gyud og dugang adventure, pwede sab mag-camping duol sa falls, basta makig-coordinate lang daan sa tourism office o sa mga guide.
Busa, unsa pa imong gihulat? Panaw na padulong sa Lusno Falls ug tilawi ang preskong kahayahay nga gitanyag sa kinaiyahan sa Sugbo. /