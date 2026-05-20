Mangliguay’g dagat gipasidan-an sa presensya sa gagmay’ng bokya

Gipahimangnuan ang mga bakasyonista ug mga turista nga nagplano nga moadto sa kabaybayunan sa Argao nga magmabinantayon human duna’y nakit-an nga mga bokya o jellyfish sa kadagatan, ilabi na sa Lawis Point ug sa Argao Pier.
Ang maong advisory giluwatan sa Argao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) niadtong Martes, Mayo 19, 2026, human makadawat og mga report ug mga hulagway nga nagpakita sa pundok sa gagmay nga mga bokya nga naglutaw-lutaw duol sa baybayon.
“Small jellyfish have been sighted in some coastal areas. While most are small, their stings can still cause pain, itching, and skin irritation, especially for children and people with sensitive skin,” matod sa MDRRMO.
Kasagaran motumaw ang mga bokya sa baybayon tungod sa kausaban sa panahon ug sa kondisyon sa dagat.
Ang kusog nga hangin, bawod, sug, ug taub-hunas mahimong maoy makadala kanila paduol sa baybayon, ilabi na kung ting-init.
Gawas niini, duna’y pipila ka species sa bokya nga natural nga moadto sa mabaw nga bahin sa dagat aron mangita og pagkaon o magpasanay.
Ang mas init nga temperatura sa dagat ug ang kausaban sa panahon makapadaghan usab sa ilang populasyon, hinungdan nga mas sagad silang makit-an sa baybayon.
Sa pipila ka higayon, ang kusog nga ulan, bagyo, o ang kalit nga kausaban sa kaparat sa tubig-dagat mahimo usab nga makapawala sa direksyon sa mga bokya, hinungdan nga mapadpad sila sa baybayon.
Gitambagan sa MDRRMO ang mga mangaligoay sa dagat nga magmatngon sa gagmay, nagsihag, itom, o brown nga mga bokya nga lisod makit-an diha sa tubig.
Gipahinumdoman usab sa lokal nga buhatan ang mga mangaliguay ug mga bisita sa mga resort nga susihon ug tan-awon og maayo ang tubig sa dili pa moubog, ug likayan ang mga dapit diin duna’y makit-an nga mga bokya.
Girekomendar usab ang pagsul-ob og rash guard o wetsuit aron mamenosan ang direktang exposure sa panit samtang naglangoy.
Pasidaan usab sa mga awtoridad nga dili gyud hikapon ang mga bokya bisan pa og naa kini sa bas, sanglit ang ilang stinger pabilin nga aktibo.
Gidasig usab ang mga ginikanan nga bantayan og maayo ang ilang mga anak samtang nangaligo.
Kung mapilitan sa bokya, gitambagan ang publiko nga hugasan ang apektadong dapit gamit ang tubig-dagat imbis fresh water o alkohol.
Hinay-hinay nga kuhaon ang mga gaway o tentacles gamit ang guwantis, ug butangan og cold pack aron mahupay ang kasakit ug paghubag.
Kinahanglan nga magpakonsulta dayon sa doktor kung makasinati og seryosong allergic reaction o kalisod sa pagginhawa.
Nanawagan usab ang mga lokal nga opisyal sa mga residente ug mga bisita nga makasugat og mga bokya sa ubang baybayon sa Argao nga i-report kini dayon aron makatabang sa pagpasidaan sa ubang mga mangaliguay. / DPC